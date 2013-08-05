独家：中石化欲与Weatherford在页岩油气领域展开合作

路透北京8月2日 - 知情人士表示，中国石油化工股份有限公司(0386.HK)与美国上市公司Weatherford International(WFT.N)当前就组成联合油田服务公司事宜进入深入谈判阶段。作为全球能源消费大国的中国，寻求海外专业技术来帮助其开发广阔的页岩资源。

拟议中的合资企业有望创国内同类公司之最，成立的目的是将Weatherford的专门技术知识和中石化(600028.SS)在页岩油气领域的增长潜能结合起来。

外界普遍认为，中国拥有世界上规模最大的技术可采页岩气资源，希望将改变美国能源版图的页岩气繁荣复制到中国。中国希望通过开发易于开采的致密气(tight gas)田来获得成功，但因地质情况复杂、人口密度高和水资源匮乏，而面临技术和环境上的挑战。

这给Weatherford, 斯伦贝谢(SLB.N), Halliburton(HAL.N)和Baker Hughes(BHI.N)等企业带来契机，这些企业进入中国数十年之久，但是一直主要专攻开采传统油气。

两名知情者向路透透露，Weatherford一年前开始和中石化旗下一家上游油服公司--中石化石油工程技术服务有限公司(Sinopec Oilfield Service Company SOSC——)展开谈判，讨论成立一家合资企业的可能性。目前谈判已进入高级阶段。消息人士未授权向媒体谈论此事，因而要求匿名。

如果谈判顺利，合资企业可能在年底前宣布成立，公司业务范围将涵盖从钻井到完井各个环节以及设备制造的综合服务。知情者中的一位行业高管称，该企业可能有中方公司控股，注册资本至少在5,000万美元。

SOSC拒绝对此置评，Weatherford亦未能立即就提问给出回答。

中国非传统天然气图表请点选：r.reuters.com/tuc49t

除了提供专业工具和管理经验外，Weatherford还将在高压高温钻井等领域贡献专业经验。

目前，SOSC将中石化八个地区服务部门归入旗下，员工人数达14万人。

“关键的问题在于，这样的合资企业能否产生足够大的营收？如果不能，中方最好也别指望能得到太多专业技术，”一位中国油田服务公司的管理人员说。(完)

(编译/审校 田建华/郑茵/石冠兰)

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