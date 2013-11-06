首家网络保险公司众安保险将聚焦电子商务等三大方向

* 众安保险聚焦电子商务等三大方向设计产品

* 至少三年公司不用补充资本金

* 冀三年内实现承保利润

路透上海11月6日 -中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司周三在上海正式开业。公司高层透露，该公司近阶段将围绕电子商务、移动支付和互联网金融三大方向来设计产品，预计三年内公司业务发展不需要补充资本金。

众安保险首席执行官（CEO）尹海在新闻会上表示，一两年内公司重点是探索商业模式的可行性、持续性，而不是过多考虑追求保费收入和利润。公司计划三年内实现承保利润，5-8年内成为一家规模达50-80亿元人民币的中型保险公司。

“众安希望自己成为一家互联网公司，一家数据公司。”他说，公司将利用互联网思想、技术和数据，去解决传统金融难以解决的问题，进入传统金融难以涉足的领域。相信很快将会推出首款产品，是与电子商务和移动支付相关的产品。

他表示，公司希望从大量交易、支付和行为数据，挖掘出个人和中小商家的实时信用评价。然后基于互联网的各个环节设计保险产品，例如可以推出商家信誉保险，来取代现在普遍采用的商家押金。

他还指出，尽管公司推进创新保险产品业务，但在最低资本计算上与传统保险公司没有多大差异。据目前测算，未来的三年到五年里，公司不需要补充资本金，“我们也希望我们的偿付能力保持在150%以上。”

偿付能力充足率是保险公司偿还债务的能力，类似银行业通用的资本充足率。中国保监会对国内保险企业进行分类监管，偿付能力充足率超过150%的保险企业属正常类公司。

众安保险由阿里巴巴集团ALIAB.UL、腾讯(0700.HK)和中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)等多家企业联合组建，注册资本10亿元人民币，公司总部位于上海外滩金融区，不设分支机构。其主要业务包括企业/家庭财产保险、货运保险、责任险等。

据众安保险网站，其目标客户包括所有互联网经济的参与方，如互联网平台、互联网服务提供商、电子商务商家、网络购物消费者、社交网络参与者等公司和个人客户。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。