互联网之父：互联网并非“CIA项目”

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透伦敦12月11日（记者 Guy Faulconbridge） - 互联网之父蒂姆·伯纳斯·李（Tim Berners-Lee）周四称，俄罗斯总统普京关于互联网是美国中情局（CIA）所创建项目的说法不正确。
普京曾称，他不会限制俄罗斯民众上网。但他在4月时称互联网出自一个“CIA项目”，引发了俄当局可能会整顿互联网的担忧。
“互联网不是CIA的创作，”伯纳斯·李被问及普京的相关言论时对路透说。
他称，互联网是在美国政府资助下发明的，但是由学术界推广的。
“是学术界在大学进行推广，这些聪明且好心的人认为这是一种好的理念，因此是他们将互联网拼合起来的。”他说。
谈及互联网被用来传播伊斯兰好战宣传内容时，伯纳斯·李称，互联网的使用是人性的反映。
“正如所有强大的工具一样，它（互联网）既可用来为善，也可用以作恶，既能被好人使用，也能被坏人所用，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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