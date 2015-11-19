腾讯控股旗下微众银行拟筹资10亿美元以扩大放款业务等服务

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月18日 - 知情人士周三表示，中国科技公司腾讯控股(0700.HK)旗下的微众银行（WeBank），正打算筹资约10亿美元以扩大其放款业务及其他金融服务。
该因此事尚未宣布而不愿具名的人士表示，1月成立的微众银行，计划在未来几个月与私募股权投资人进行初步讨论。
微众银行不愿对路透提问的筹资事宜置评。华尔街日报之前已有相关报导。腾讯亦不予置评。
腾讯及电子商务对手阿里巴巴(BABA.N)等网路公司，在其网络银行业务方面主要锁定零售客户。
网络搜寻业者百度(BIDU.O)周三表示，将与中信银行(601998.SS)设立合资直销银行。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。