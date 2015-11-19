腾讯控股旗下微众银行拟筹资10亿美元以扩大放款业务等服务

路透香港11月18日 - 知情人士周三表示，中国科技公司腾讯控股(0700.HK)旗下的微众银行（WeBank），正打算筹资约10亿美元以扩大其放款业务及其他金融服务。

该因此事尚未宣布而不愿具名的人士表示，1月成立的微众银行，计划在未来几个月与私募股权投资人进行初步讨论。

微众银行不愿对路透提问的筹资事宜置评。华尔街日报之前已有相关报导。腾讯亦不予置评。

腾讯及电子商务对手阿里巴巴(BABA.N)等网路公司，在其网络银行业务方面主要锁定零售客户。

网络搜寻业者百度(BIDU.O)周三表示，将与中信银行(601998.SS)设立合资直销银行。(完)