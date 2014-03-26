汇添富全额宝登陆微信理财通 七日年化收益率6.4%--报载

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海3月26日 -上海证券报周三报导，汇添富旗下货币基金全额宝在微信理财通平台低调上线，成为继华夏财富宝之后又一只登陆该平台的基金产品。有别于余额宝的独家合作模式，标志着理财通已成为一个开放的生态系统。
报导援引接近理财通的人士表示，在同时运营多只基金时，理财通将采取中立的态度，把选择权留给用户。理财通平台数据显示，汇添富全额宝最近一期的七日年化收益率达到6.4050%。
但据业内人士透露，全额宝上线后微信会给予其一段时间的“推广期”，以平衡其相对于华夏财富宝的“后发劣势”。
“全额宝登陆理财通，对华夏财富宝所产生的潜在分流影响是必然的。”报导援引北京一基金公司电商负责人表示，“货基高度同质化，互联网用户的迁移转化特征又相当明显，如果短期收益率有明显高低，客户迁移可能很大。”
今年1月15日，华夏财富宝成为首只对接腾讯(0700.HK)微信理财通平台的货币基金。目前该基金规模已达到900亿元人民币。
报导还指出，除汇添富之外，广发基金和易方达基金也正在就与微信理财通的合作进行技术准备，相关产品有望在系统运行稳定后上线。（完）
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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