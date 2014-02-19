微信等亚洲聊天应用挑战移动通讯现有秩序

《全球汇市》美元守住涨势，加元和墨西哥披索因特朗普讲话反弹
路透东京4月27日 - 美元兑日圆周四上涨，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。市场等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月19日 - 亚洲聊天服务应用KakaoTalk、连我(LINE)和微信可能会颠覆移动通讯的现有秩序， 取代谷歌 、苹果 、亚马逊 、Facebook 和电信运营商的角色，成为消费者必经的网络门户。
社交信息服务迅速崛起，侵入被这些互联网和电信巨头掌控的行业咽喉之地，成为广告、移动应用、商品和服务等的另一种分销渠道。
例如，腾讯 微信为其2.7亿多活跃用户提供叫车、为手机充值服务，甚至还可投资财富管理产品，而Naver Corp 近期通过旗下的LINE在泰国推出限时抢购，有超过500万用户参加活动，购买了欧莱雅口红和其他产品。
这些移动应用软件(APP)在配售渠道重要性的提升获得了日本富商三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)的认可，后者旗下的乐天集团(Rakuten Inc) 上周以9亿美元的价格收购了移动通讯软件业者Viber。他说：“有些较小的新兴市场，乐天集团很难进入，因为当地的基础设施规模和分布不够。但收购Viber后，我们现在可以通过着这些数字业务进入这些市场。”
**赚钱**
这场战争的核心问题是如何从全世界数十亿手机用户中赚钱。
传统上，移动运营商通过电话和短信业务获利，还有现在的网络流量收费。但谷歌和Facebook等商家抢走了他们很多的收入，后者的多数收入来自广告。
然后就是供用户找到并下载APP的APP商店。尽管其中很多应用软件是免费的，但用户被鼓励通过花钱来增加该应用软件的功能。谷歌的Play商店和苹果的App Store都是这些应用软件所搭载的平台，并处理所有的支付问题。在某些国家，其他的APP商店成为主流，特别是中国，谷歌在中国没有运营在线APP商店。
这些平台不仅是一种收入来源，且能有效接入终端客户。苹果称，用户去年在App Store消费100亿美元。
但移动聊天应用的日益流行正在改变这一局面。
根据Analysys Mason的数据，有超过半数的智能手机用户是移动聊天应用的活跃用户，其中收发的社交信息数量已超过传统的短信，且在今年会再次翻番。
能搭上这波势头的是数十家提供移动信息APP的企业，其中有的应用用户数量过亿。通过在一款应用中融合聊天、软件和游戏下载等多种功能，LINE、KakaoTalk和微信已成为亚洲最受欢迎的APP。现如今，这些APP正把他们自身网络变为普通手机用户的移动互联网入口。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透东京4月27日 - 美元兑日圆周四上涨，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。市场等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。
澳元和新西兰元周四上扬，从数月低位反弹，因美国总统特朗普同意暂不终止北美自由贸易协定(NAFTA)，令市场松一口气。 白宫高级官员稍早称，特朗普虑草拟行政令退出北美自由贸易协定。 国际贸易保护主义举措会对澳元等大宗商品货币造成严重冲击。
路透上海4月27日 - 中国银行间市场周四早盘资金偏紧，供给较稀少，仍有部分城商农商行以SLF价格上 限报价融入。交易员称，跨月及五一小长假在即，资金价格自然走高，但流动性整体应属平衡，央行公开市场 转为净回笼压力有限。 上海一险企交易员称，早盘资金面还是紧，回购成交量小价格高，不过从近几日经验来看尾盘都能自然平 ，不是特别担心。公开市场小幅净回笼问题不大，反正不会出现系统性风险，央妈也会看着点。 “钱还是有的，有些小城商行借钱可能就是为了帮忙过资金，问大行借了再出给其他机构；交易所今天隔 夜回购也不过13%，折算五一三天假期以后，不是很贵。”他称。 华南一银行交易员表示，银行间流动性总量应无虞，大行近日有出隔夜资金，资金价格走高应主要与月末 因素有关。至于公开市场，每日回笼或投放小几百亿，对市场影响都不是很明显。 中国央行公开市场周四进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天、28天期各100亿元， 中标利率持平。据此计算，今日将净回笼400亿元，结束此前连续七个交易日的单日净投