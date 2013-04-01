中国工信部长称微信有收费可能

据财新网报导，中国工业和信息化部部长苗圩表示，目前工信部正在协调运营商微信收费一事，他们会考虑运营商的合理要求，微信有收费可能；但严禁他们利用垄断地位遏制微信等增值服务，微信不会大幅收费。图为路透在深圳腾讯总部拍到的腾讯网标志。路透