腾讯称若有机会将加大对微信支付的投入

路透北京5月13日 - 中国最大的社交网络和在线娱乐企业腾讯控股(0700.HK)周三称，若有机会可能会加大对微信移动支付的投资。

腾讯发布首季度业绩报告后，腾讯高管在电话会议上表示，第一季度对打车软件的补贴减少。这些打车软件使用微信支付，因此为微信支付吸引来新用户。

腾讯称，这导致截至3月的第一季度销售和营销支出比去年下降。

腾讯第一季度营收高于分析师预期，因腾讯在其社交网络和娱乐平台上投放更多广告的策略开始收效。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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