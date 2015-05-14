腾讯称若有机会将加大对微信支付的投入

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--5月12日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透北京5月13日 - 中国最大的社交网络和在线娱乐企业腾讯控股(0700.HK)周三称，若有机会可能会加大对微信移动支付的投资。
腾讯发布首季度业绩报告后，腾讯高管在电话会议上表示，第一季度对打车软件的补贴减少。这些打车软件使用微信支付，因此为微信支付吸引来新用户。
腾讯称，这导致截至3月的第一季度销售和营销支出比去年下降。
腾讯第一季度营收高于分析师预期，因腾讯在其社交网络和娱乐平台上投放更多广告的策略开始收效。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)