焦点：微信炒股兴起 增大中国证券监管难度

图为手机上的微信图标。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海/纽约1月6日 - 交易商与投资者对路透表示，中国越来越多的散户投资者在微信上面开设交易账户，有些机构投资者甚至利用微信向经纪商发出指令，增大了监管机构监控交易和发现非法活动的难度。

虽然在交易活动中使用移动讯息与社交app在中国并不违法，但监管者要求提供可靠的监控和记录交易情况，以防止内幕交易和市场操纵等不当行为，防范保证金交易过度等市场稳定性风险。

中国证券监督管理委员会(证监会)一直在打击违规行为，例如9月份处罚了四家券商，因他们未能收集通过外部系统交易股票的客户身份信息。

据本地媒体报导，证监会还关闭了第三方交易软件。经纪商利用这类软件可以把一个账户分成多个子账户，而且无须登记姓名，从而帮助交易商避开监管。

即便如此，在散户交易量占到80%的中国，在手机上通过应用软件买卖股票很常见。

尽管中国监管部门加强了审查，但银河证券(6881.HK)等大型上市券商以及长城证券等较小券商去年开始提供微信股票交易帐户服务，以吸引不断扩大的散户群体。

银河证券和长城证券未回应置评请求。

官方数据显示，2015年上半年，开户总数增至约4,600万个，2014年同期为200万个。

对于经纪商来说，使用微信的优势很明显，因为在6亿微信用户中，微信是很多人的首选交流工具。

但上个月香港发生的一件事，凸显了监管机构对该趋势的担忧。

香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会)上个月将一名交易员的执照吊销三个月，该交易员当时在BTIG工作，通过Facebook(FB.O)旗下讯息应用WhatsApp接到了一个买单，这违反了BTIG的内部通讯政策，BTIG无法对这类信息的记录和保留进行管控。

**风险升高**

虽然香港证监会行为准则并未禁止使用社交讯息应用，但鼓励对所有通讯及其时间进行精确记录，并称“非常不提倡”使用手机下单。

一些中国机构投资者亦使用微信对经纪商发出指令。

“实际上，很多人不在乎是否合规，并通过微信下单，”香港一专门从事中国业务的机构销售交易员说。

中国证监会和微信所属的腾讯控股(0700.HK)没有回应置评请求。

这种担忧并不仅限于中国。

总部设在旧金山的社交媒体合规公司Hearsay Social执行长兼创始人Clara Shih表示，讯息应用也是美国金融服务公司花费数年建立的合规体系中的一个潜在漏洞。

美国券商必须监控并储存员工三年来电子通讯的副本，并有责任保护客户的个人信息和机密，而这个任务已因社交媒体平台的普及而变得更加复杂。

Shih说，最近几年技术发展了，使得公司更容易监控员工在Facebook和推特等传统社交平台上的活动。但WhatsApp和微信并不与这种技术兼容。

华盛顿州伦顿市社交媒体合规公司Erado的执行长Craig Brauff表示，将社交媒体用于业务是一个趋势，但也带来越来越大的合规风险。

“监管规则是为了让诚实的人能保持诚实。如果有人真的想要不诚实，是会有很多招的，”他说。(完)