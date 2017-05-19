焦点：微信欲借小程序征服中国用户 或改写app生态

路透香港5月19日 - 在中国广州，一个毛泽东时代的工厂改造后的建筑群里，中国最大即时通讯app--微信的开发人员正在重新设计其产品的关键部分，以期让微信在中国民众的生活里更加无处不在。

以20多岁年轻小伙子为主的约1,500名开发人员肩负的任务是，通过微信小程序来提高用户的参与度，它的长相和运行非常类似苹果(AAPL.O)iOS和谷歌(Google)(GOOG.O)安卓操作系统，但在数据密集程度上要小很多。

腾讯控股(0700.HK)旗下的微信表示，这并非对主要行动平台的直接挑战；但一些分析师和开发人士称，这一新业务或侵蚀iOS和安卓的app生态系统。

“长期而言，腾讯和苹果生态系统之间将是共存及竞合的关系，在某些领域和某些时候会有激烈竞争，某些情况下也会有某种形式的合作，”加拿大毅伟商学院(Ivey Business School)的信息系统教授Su Ning称。

微信拥有超过9.38亿用户，已经成为一站式应用，从新闻阅读、打车到订外卖以及支付一应俱全。据微信称，有一半用户每天在微信上花费的时间超过90分钟。

在微信推动这些灵活的小应用之际，本周谷歌推出了安卓即时应用(Android Instant Apps)，无需下载就可以在某些安卓设备上使用，不过在中国访问谷歌产品受到严格限制。

微信称，微信平台有约20万第三方开发者。

“中国有个强烈的趋势是，对iOS和安卓app的需求在下降，而对于基于微信的程序开发的需求在增加，”广州乐豆信息科技有限公司联合创始人Leon Du称。这是一家开发应用程序和网站的数字咨询公司。。

腾讯控股本周宣布，今年首季净利按年增长58%，优于市场预期，主要受网上游戏、支付相关服务、数字内容及网络广告所推动。

腾讯没有公布可用小程序数量方面的数据，但市场数据公司易观的分析师经理董旭称，她对企业的采访情况显示采用率目前不高。

“小程序主要还是用于服务低频的、线下的场景，比如缴费、停车、查询等，”董旭称。“用户的深度需求，比如音频、视频、电商，还是在app上完成的。”

第三方开发者称，小程序不含有大量数据，且比iOS或安卓程序更容易开发。

比如用户可以通过餐馆的官方微信账号程序点餐、要求送餐以及付款，都可以在一个小程序中完成。

微信上月低调成立了一个新的部门，负责在线搜索，本周推出了拥有更强大功能的β搜索引擎框，均凸显其迎战同业百度(BIDU.O)的雄心壮志。

**网络支付之战**

微信搭建扩展和动态app生态系统计划的核心是发展微信自己的支付架构。

微信支付大约有300名开发人员，其对手是阿里巴巴蚂蚁金服旗下的支付宝(Alipay)以及去年登陆中国的苹果支付(Apple Pay)。

财付通为微信支付和腾讯的QQ钱包提供底层技术支持，是以用户量计中国最受欢迎的移动支付提供商。其用户量达到8.38亿，远远超过支付宝的4.32亿。

在周三公布财报后的电话会议上，腾讯总裁刘炽平指出，微信支付的目标是渗透到中国消费者生活的方方面面。

对于想在中国扎根更深的苹果来说，微信巨大且忠实的粉丝基础及其支付服务是一个挑战。中国的移动支付规模为全球最大。

根据移动数据分析公司App Annie，去年中国取代美国，成为苹果iOS应用商店营收的最大贡献者。但今年前三个月苹果的大中华营收下降14%，因为价格更低廉的竞争者损害了其营收。

苹果对本文不予置评。

上月部分中国微信粉丝威胁要抛弃苹果产品，因之前这家美国公司强迫微信关闭颇受欢迎的赞赏功能。

无论对苹果还是微信来说，建立用户忠诚度都是核心策略，但微信支付总经理张颖还是淡化了赞赏之争引起的紧张关系。

“苹果还是非常支持这个生态的，我们也是这个生态中的一员，”他上月在香港的一个论坛上表示。

“所以远远没有达到二选一的地步，这只是一些分歧。”(完)