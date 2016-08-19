汇市综述：联储会议记录未见鹰派论调 为美元卖盘打开大门

整理 王洋

路透北京8月19日 - 美元本周受压。周三公布的美联储会议记录显示，FOMC内部多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长步伐放缓。这令原本对美联储今年加息预期升温的投资人颇感失望。受此影响，美元兑欧元和瑞郎均触及近八周低点。而本周稍早，纽约联储总裁杜德利和亚特兰大联储总裁洛克哈特都暗示，美联储可能会在年底前升息。

与此同时，与美国利率前景大相径庭的日本，日圆稳步上升，令当局颇感忧心。日本政府为此特别组织了一次会议，讨论日圆升值问题。在进口数据不佳和通胀迟迟不见改善的情况下，日本货币和财政当局所面临的压力可见一斑。

展望下周，美联储年度会议将在杰克逊霍尔举行，美联储主席叶伦将在会议上发表讲话。另外冰岛央行下周三将公布利率决定。数据方面，美国、英国和德国都有第二季GDP数据公布，日本则有CPI数据出炉，都值得关注。

**多位联储决策者不支持短期加息**

美元本周全线承压，兑欧元触及近八周最低水准，兑瑞郎也跌至八周低点，因周中公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月货币政策会议记录显示，政策制定者仍倾向反对短期内加息。

周三公布的会议记录显示，尽管联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观，但多位决策者表示，短期内不应升息，唯恐未来就业增长步伐放缓，而且委 员表示他们希望“保留各种政策选项”。

会议记录让那些原本押注美联储态度可能更为强硬的人感到失望；美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四曾表示，就业市场聘雇强劲，而且也见到期待已久的中等薪资岗位招聘，显示劳动市场趋于紧俏，美国经济普遍走在正轨上。而他本周稍早也曾称，美联储在9月20-21日会议升息是“有可能的”。

而亚特兰大联储总裁洛克哈特也在田纳西州诺克斯维尔对记者表示，他不排除在9月采取行动的可能性。“如果是今天开会，我认为有理由依据经济数据认真讨论(目前是否可以升息)，”他并称2016年升息两次是“可以想象的”。不过立场中立的洛克哈特今年在联邦公开市场委员会(FOMC)并不具投票权。

“一些投资者也许有这样的感觉，也许是一种错误的感觉，即会议记录将确认之前杜德 利和洛克哈特讲话中提及的可能在9月升息的观点，”麦格理全球利率和外汇策略师Albert Wizman说，“可能因此产生一些失望情绪。”

分析师表示，同近期美联储官员的讲话相比，美联储会议记录对美元的冲击最大。

“当我们没有从联储会议记录中看到毫不含糊的鹰派论调，就好像是为美元进一步卖盘 打开了大门。”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

受此影响，美元指数本周触及近八周最低94.141，本周预计下跌1.5%左右。美元兑欧元触及6月24日以来最低1.1366，本周跌幅料达到1.7%；兑日圆也触及逾七周低点99.53%，本周的跌幅预计将超过1%。

**日圆走强令日本当局颇为担忧**

由于日圆兑美元本周涨向七周高点，日本财务省、金融厅和央行特别于周四当地时间下午1:50开会交流了看法。

财务省财务官浅川雅嗣在会后的讲话中再度警告称，当局正在关注外汇市场的投机性波动，将在必要时做出回应。但他指出，鉴于夏季假日期间流动性较低，市场波动很容易上升。若汇率波动符合经济基本面，或是对经济数据做出反应，则不存在问题。

U.S. Bank私人客户组投资总监Bill Northey表示，“鉴于货币政策的不同路径，日圆涨势惊人，几乎令人费解。我们预计美元/日圆将会走强”。他指出，美国最终还是升息在望，他预计美元将在年底前升至110日圆。

日圆升值让日本官员头疼，因为会抑制出口，并通过降低进口成本加大通缩压力。日本7月出口同比下滑14.0%，跌速创全球金融危机以来最快。但有些交易员称，目前没有太多选项，因为七国集团不赞成竞争性贬值货币。(完)