一周经济焦点：数据料显示经济增强给美联储缩减刺激提供条件

8月1日在纽约证交所拍到的工作场景。 REUTERS/Keith Bedford

* 美国第二季GDP修正数据可能让美联储更有信心缩减刺激措施

* IFO企业景气判断指数料提供更多关于德国的好消息

* 预计日本和中国公布正面数据

撰稿 全球经济主编 魏伦

路透伦敦8月25日 - 本周公布的数据可能进一步巩固全球经济复苏，并可能提供有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时开始缩减货币刺激政策的线索。

国内生产总值(GDP)修正值是回顾性数据，通常不受重视。

但美联储“缩减”刺激政策的时机取决于经济数据，因此，如果美国第二季GDP向上修正，肯定会令人更加预期美联储会在9月17/18日的政策会议上就开始行动。

路透调查的分析师预计，美国4-6月实质GDP环比年率为成长2.2%，高于1.7%的初值，因来自净出口的贡献增大。

美国经济远非开足马力全面走强。但上周公布的7月房屋销售数据跳增至三年高位，初请失业金人数四周均值降至近六年来的最低水平。

富国银行分析师Sam Bullard称，在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)发布7月会议记录后，他仍认为美联储主席贝南克将在9月开始缩减购债。

“至少经济数据正在逐步改善，看上去贝南克在FOMC 6月会议上提出的下半年进行缩减的计划还将继续。我们仍然相信9月会开始缩减，”Bullard表示。

**不利与有利因素**

的确，美联储必须考虑诸多不利因素。

Bullard称，美国政府可能会因为下一年预算的争论而关闭。国会也需要在11月前提高联邦债务上限，摆脱两年前撼动市场的边缘政策再度重演的阴影。

“如果美联储9月开始缩减购债，它们必须确信有办法能解决这些联邦财政问题，而且不会导致经济增长预期脱离轨道，”Bullard称，“这可不是铁板钉钉的事。”

本周数据包括美联储偏爱的通膨指标--7月核心PCE物价指数，该数据可能仍旧处于令人不安的低水平，较去年同期增幅料接近6月的1.2%。

自美联储7月会议以来，金融环境趋于紧缩，抵押贷款利率随公债收益率上升而走高。

但OppenheimerFunds的首席分析师Jerry Webman表示，美联储的言论让自己陷入欲罢不能的境地，如果不在9月开始减少购债，比如从每月购买850亿美元减少到750亿美元，则美联储将招致外界的怀疑。

“目前，预计9月中旬开始缩减购债；预计不会给金融市场造成严重破坏，”Webman表示。

**日本与德国形势看好**

本周发达国家的经济数据应该会缓解美联储会议记录所表达的另一项忧虑：美国的出口市场疲弱。

在激进的货币刺激措施和日圆贬值的推动下，日本的工业生产和家庭支出料出现回升，同时消费物价加快上涨--正如日本央行所愿。

分析师预期德国8月IFO企业景气判断指数从106.2升至107.0，同时零售销售劲升，而失业人数略有减少。

上周五的数据显示德国第二季GDP较前季成长0.7%，国内需求为主要推动因素，同时企业支出反弹。巴克莱的Thomas Harjes表示，他预期德国经济2014年将保持2%的潜在增长年率。

“企业资本投资应该会继续温和回升，除非欧元区危机再度加剧，或者全球需求，尤其是中国需求，比预期疲弱得多，”Harjes在报告中指出。

中国数据实际上最近有所改善，分析师预计中国官方制造业采购经理人指数(PMI)从50.3升至50.5。该数据定于9月1日公布。

这对于中国的新兴市场久贸易伙伴是好消息。由于经济成长疑虑，以及美联储即将停印更多美元，印度、巴西和印尼等国的货币下挫。这开启了一种负面反馈循环，贝南克应该切记。

伦敦Ashburton的宏观分析师Derry Pickford表示，投资者可能低估了新兴市场问题会给欧美企业获利造成的潜在冲击。

“个别新兴市场国家问题，与缩减刺激措施的传言同时发生，对于新兴市场来说，形成了完美风暴，”他说。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。