一周经济焦点：欧洲央行到动真格的时候了

路透伦敦6月1日 - 本周经济领域中最大的关注焦点将是欧洲央行，此前该央行曾强烈暗示，货币政策将会以多种方式放宽。

欧元区银根宽松的前景让金融市场随之起舞，如果周四央行爽约，将引发市场剧烈反应。投资者认为央行即将开始行动，而央行决策者也没有采取任何措施来压制这一想法。

本月稍早多位颇为资深的消息人士告诉路透，欧洲央行正在为6月5日会议考虑一系列政策选项，其中包括调降所有利率，以及采取有针对性的举措旨在鼓励对中小企业(SME)放贷。

准备出台的行动包括将欧洲央行隔夜存款利率首次调降至负值--实际上是对银行存放在央行的资金收取费用，希望藉此促使银行将资金贷放出去，而不是存在欧洲央行那里。

欧洲央行坚持没有通缩威胁，但央行会议前将出炉的5月欧元区数据，料将显示通胀率仅有0.7%。这已连续第八个月落在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉所说的“危险区”--低于1.0%。

“我们明白低通胀期太长的风险，”德拉吉上周在一欧洲央行会议上表示。其并称，他和同事们必须“特别关注”物价不断下滑的情况。

上次在5月举行的会议上，德拉吉表示，如果最新的央行人员预测显示有必要，那么欧洲央行愿意在6月采取行动。

“德拉吉5月记者会令市场益发预期会采取行动，欧洲央行想要表现得更加大胆，”Unicredit分析师Nikolaus Keis表示。“风险在于如果欧洲央行的行动被认为太过懦弱，货币条件可能很快开始紧缩。”

未来不大可能发生情况的是，欧洲央行跟进美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行大举印钞。

英国央行和欧洲央行于同一日公布最新政策决定。尽管升息还言之过早，但经济复苏强劲及房市持续火红，使得对明年之前不会紧缩的看法有所消退。

“5月会议记录中有明显的迹象显示，部分立场较为强硬的货币政策委员会(MPC)委员已开始变得焦虑不安，”IHS Global Insight首席英国和欧洲分析师Howard Archer称。

印度央行将在莫迪以压倒性优势赢得大选后首次召开会议。

自9月上任以来，印度央行总裁拉詹已经升息三次，试图遏制居高不下的通胀率，即便经济成长速度已降至10年低位。

投资者预计莫迪将通过削减津贴、改善食品分配、促进基础设施投资及打破多年来政策停滞不前的方式来压低通胀。

市场普遍预计，至少在1月前印度央行都仍将维持附买回利率在8.0%不变。

**美国非农就业报告**

最重要的全球经济指标之一--美国月度非农就业报告将于周五出炉。

路透调查中的分析师预计，5月非农就业岗位料增22万个，失业率料为6.4%。

上周公布的数据显示，受冬季恶劣天气的冲击，美国第一季经济在三年来首度萎缩，但有迹象显示此后经济活动有所反弹。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上次会议记录显示，决策者首次讨论了在结束购债计划后最终会上调近零利率。联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议定在6月17/18日。

会议记录显示，决策者对就业市场的状况存在一些分歧，但基本赞同通胀仍可能需要数年时间才能持续回升。

并非所有分析师都赞同这一观点。

“鉴于国内经济闲置产能指标上升，且当前通胀压力水平远低于美联储的目标，所以联储目前的宽松立场完全是合适的，”德意志银行分析师Gilles Moec称。

“不过，我们预计这些数据特别是通胀率，将在今年剩余时间发生重大改变。”

七国集团(G7)领导人将于周三和周四开会，但决定性的乌克兰选举结果，以及有迹象显示莫斯科已经对乌东部地区的直接干预收手，都意味着有关对俄罗斯实施更广泛制裁的讨论可能会被搁置在一旁。(完)