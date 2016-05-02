一周经济焦点：美非农就业报告再度登场 或可安抚经济停滞疑虑

路透布鲁塞尔5月1日 - 在第一季经济经历几乎停滞不前后，美国在下周公布的月度就业报告将显示经济是否已回到正轨。到目前为止，美国就业市场一直未受到全球担忧和美元升值的干扰。

美国第一季国内生产总值(GDP)增长环比年率仅为0.5%，暗示季度增幅仅为0.12%左右，这是两年来的最弱表现。消费支出疲软、企业减少库存和投资以及美元走强伤及出口，均令经济受挫。

不过就业市场依然保持强健，第一季月均就业岗位增幅为20.9万个。周五将发布的数据预计将显示，4月非农就业岗位继续增加20万个。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在过去一周维持利率不变，并让6月升息大门保持敞开；但鉴于经济减速，美联储显得并不急着进一步收紧货币政策。

美国3月核心个人消费支出(PCE)物价指数按年升幅降至1.6%，更压低了升息机率。薪资增长也比较乏力。

不过就业市场的强劲表现可能最终成为美联储采取行动的诱因。

意大利裕信银行(UniCredit)首席美国分析师Harm Bandholz认为，美联储将在6月动手，但这要取决于就业增长影响家庭支出并推动经济反弹的速度。

“就业市场基础动能并未减弱，”Bandholz说，并补充称就业增长可能减慢，因为前几个月的温和天气没怎么抑制建筑业活动。

“若就业增幅达到17.5万或更多，应会让联储相信一切运转正常。”

除了就业报告，美国供应管理协会(ISM)周一和周三将发布的采购经理人指数(PMI)报告料也将显示，美国4月制造业连续第二个月成长，服务业活动也持续扩张。

**欧元区一跃成为主角**

在欧洲方面，欧元区第一季经济增长率为五年来最高，得益于法国和西班牙的推动，并且超过美国和英国的表现。不过这样的优异表现可能只是昙花一现，而且欧元区4月重又陷入通缩。

市场对周一将公布的制造业PMI的估值显示，欧元区4月制造业活动料较前月仅缓慢增长。服务业PMI预计也将显示没有较此前有明显加速；2月服务业PMI创13个月低点。

不到一年之前，希腊差一点就被欧元区扫地出门。

这个负债累累的国家在未来一周将重新回到人们的视线中。希腊政府和国际贷款人接近就一揽子改革方案和进一步应急举措达成协议。相关工作预计可在5月9日欧元区财长会议召开时结束。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--4月官方制造业PMI微降至50.1，低于路透调查预估中值50.4，以及上月的50.2，但连续第二个月出于扩张区间。

澳洲央行将于周二开会检视政策。虽然外界普遍预期该央行会维持利率在2.0%的纪录低点，但部分分析师仍预期降息。

澳洲第四季消费者物价意外下降，重要的核心通胀率亦降至纪录低点，且远低于央行2-3%的目标区间。(完)