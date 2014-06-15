一周焦点：美联储动向成关注焦点 投资人欲从中寻求慰藉

路透马德里6月15日 - 鉴于几无经济数据可以减轻投资者对全球经济复苏力道的担忧，且有迹象显示伊拉克或许将陷入内战，投资人在未来一周将向美国联邦储备委员会(美联储/FED)寻求慰藉。

美联储将在周三结束政策会议，外界预期会继续将其每月庞大的购债规模缩减100亿美元。

金融市场将仔细倾听有关美联储何时开始升息的蜘丝马迹。

“美联储正准备迈入货币政策退出的第二阶段。鉴于缩减资产购买规模实际上处于自动运行，第三轮量化宽松预计在夏季末或秋季初结束，市场关注焦点正逐渐转向升息，”意大利裕信银行(UniCredit)在给投资人的研究报告中表示。

报告称，如果美联储决策者对2016年底时的利率预估中值维持在3月的2.25%，高于12月时的1.75%，那么美国货币政策已经触及转折点的看法将会增强。

有关每位利率决策者预期的政策紧缩时间点，以及紧缩步伐快慢的看法将受到密切检视。美联储主席叶伦将在会议结果出炉后讲话，其对升息或经济闲置情况的任何评论也将受到关注。

虽然美国经济今年开局逊于预期，但许多分析师相信，其增长的根本趋势仍保持稳健。

全球股市可能继续处于守势，因伊拉克激进伊斯兰分子的暴乱愈演愈烈。美国总统奥巴马表示，不排除用空袭方式帮助伊拉克打击叛乱活动，但后来又说，他需要几天时间来决定美国将作何反应。

伊拉克暴力活动升级推动油价在周五升至九个月高点。

**英国央行会议记录**

英国的货币政策前景亦将受到关注，之前央行总裁卡尼表示升息时间或将早于金融市场预期，让市场大感意外。

他的讲话使英国央行在收紧政策方面领先于全球其它主要央行，推动英镑兑美元周五逼近五年高位。

英国央行周三将公布6月政策会议记录，市场将密切关注以寻找迹象，研判货币政策委员会成员在利率问题上是否存在进一步分歧。此外该委员会几位成员本周也将发表讲话。

央行新成立的金融政策委员会(FPC)将在周二开会，不过会议记录还要两周左右才会公布。该委员会被赋予遏制房地产市场过热的权力。

欧洲央行藉由降息以及促进对遭受危机打击的企业增加放贷等措施，已经对通缩开战。鲜有人预期该央行目前会采取进一步行动。

德意志银行分析师Gilles Moec说道，“欧央行已经为自己赢得一些时间，或许平静会持续到年底，央行不希望在此之前被迫再采取任何额外措施。”

本周欧元区要公布的重要经济数据不多，德国6月ZEW指数是关注重点。此前公布的工业产出数据好于预期，并且欧元区信心增强，意味着第二季经济成长加速。

继上周西班牙、法国、意大利、德国和葡萄牙大举发债后，本周债市将迎来西班牙、德国和法国的新一轮发债。

追求收益的投资者将关注塞浦路斯可能售债的消息，此时距离该国金援银行储户和实施资本管控才仅一年。若果真发债，那么接受援助的欧元区成员国将全部重回债市。

日本央行周五将公布月度政策会议记录，分析师称，预期对经济乐观的看法不会改变。

“失业率仍然很低，就业机会也稳步增加。此外，现金薪资也略有改善，日本经济的成长环境要比1997年时更加好，”ING在投资者报告中称。

中国周二将公布海外直接投资数据，周三公布房价数据。房价增速的减慢可能助燃人们对该行业加快下滑的担忧。(完)

(编译 戴素萍/郑茵/孙茉莉; 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。