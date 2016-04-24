一周焦点：市场关注美联储会议 希望获得未来政策行动的暗示

路透都柏林4月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将召开会议，在市场趋于稳定的背景下，料与欧洲央行一样维持政策不变，此外大型经济体将公布第一季经济增长状况。

不过日本进一步实施刺激举措的压力可能重燃，消息人士暗示，日本央行可能进一步放松货币政策。

美联储周三将召开会议，一天后美国公布第一季国内生产总值(GDP)初值。

由于受到美元强势、全球需求疲软，及油价虽小幅反弹但仍低迷的抑制，1-3月GDP环比年率料低见0.2%。

这种情况令决策者预计今年只会再升息两次，就业市场强劲也不大可能改变美联储循序渐进升息的路径。

关键的是周三的政策声明是否会暗示，认真考虑6月升息。

周五公布的路透调查显示，分析师维持6月升息一次，年底前再次升息的预期。

“美联储是否会给出市场所希望的暗示？人们不应期待会看到12月升息前那么清楚的信号，”德国商业银行分析师在报告中称。

“我们预计最多是声明有所‘偏紧’，以防市场打消对进一步调息的预期。”

欧元区周五将开始公布GDP初值，料也最多是温和增长。

欧洲央行总裁德拉吉周四没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。[nL3S17O4M7]然而面对德国政界高层人士的尖锐批评，他被迫强烈地为低息政策辩护。

但他在欧洲央行维持利率不变后讲话的信息明确：药方有效，经济继续复苏，持续低通胀终于回升。

德国周一将公布Ifo企业信心指数，也将考验这种说法。

**日本放松政策？**

日本央行也将评估货币政策，消息人士对路透称，有可能进一步放松政策，因数据低迷，且日本再次发生严重地震，危及决策者预期温和经济复苏将令通胀上升的观点。

如果日本央行真的采取行动，提高资产购买规模的机率，可能要比四个月内第二次降息的机率高。日本愈发可能财政政策和货币政策双管齐下。

“尽管美联储下周行动的可能性非常低，但日本央行周四可未必如此，”Investec分析师Ryan Djajasaputra称。

“我们目前的预期是日本央行今年稍晚会再次放松政策，但风险是可能提前行动。”

未来几天可能考虑调息的央行包括巴西、俄罗斯、匈牙利和新西兰。

英国央行已表明，将维持利率不变，直到欧盟成员国地位公投结束后，周三该国将公布GDP数据，为今年G7中首个公布该数据的国家。

英国央行表示，6月23日公投结果的不确定性，以及很多新兴市场状况不佳带来的阻力影响英国经济。

消费显示疲软迹象。过去三年来因就业水平创纪录、通胀接近零且工资上涨而大受鼓舞的消费者，协助推动经济成长，但3月消费较前月下滑1.3%。(完)