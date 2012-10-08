一周经济焦点：全球财经领导人会议召开之际 经济显现稳定表象

* 在IMF/G7会议上,美国将因财政悬崖而感到压力

* 中国和美国数据略微正面;IMF料调降经济成长预估

* 议题将围绕财政刺激和抑制风险

路透新加坡10月7日电---在全球主要经济体的财长们本周即将召开会议之际,全球经济浮现稳定迹象.未来几天中国公布的大批数据可能会证明这点.

投资者意识到,七国集团(G7)财长、国际货币基金组织(IMF)和世界银行在东京召开会议,可能不会提出立竿见影的策略,来解决欧元区债务危机或日渐逼近的美国财政紧缩,甚至无法促使中国做出采取刺激行动的承诺.尽管如此,要求各国采取更多行动的压力非常巨大.

主要经济体的副财长与央行总裁曾警告过,货币当局采取的一系列常规与非常规政策举措只能为全球经济争取一些时间,还要依赖各国政府来提振需求和创造就业.

幸运的是,这次将持续一周的会议开始前出炉的经济数据有些令人振奋.

美国9月失业率降至将近四年低点7.8%.此外,中国和美国的制造业调查报告呈现足够多的证据,显示这两个全球最大经济体可能已在第三季通过了低谷,即使没有兑现改善的承诺.

本周公布的中国银行业新增贷款数据,应该会显示北京温和放宽政策和促进基础建设投资的措施是否正在发挥作用.

本周,欧元区亦将推出5,000亿欧元永久性救助基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM).

但关注焦点在於IMF/世界银行在东京召开的秋季会议上面,美国和欧洲可能在会议上采取守势.

据欧元区官员为其与加拿大、日本和美国G7官员之间的一个会议准备的文件,他们将解释迄今为止为解决欧债危机做了哪些工作.他们还将指美国是经济压力的潜在来源.

"尤其是,美国必须在年底前就如何应对'财政悬崖'达成共识,同时达成一项可信的财政整顿计划,"该文件表示.

美国可能在1月启动规模巨大的削减支出与增税计划,而11月将举行总统大选,外界对这两个重大事件的不安情绪日益增长,美国联邦储备理事会(FED,美联储)最近推出的购债计划所激发出的信心几乎无力招架.

但欧洲领导人与IMF在救助希腊的问题上发生分歧,无疑也是IMF会议上的一大看点.他们的分歧主要在於,IMF坚持要求欧洲各国政府重组其持有的希腊债务.

同时,日本将在G7会议上提出日圆升值问题,以及强势日圆给濒临衰退的日本经济带来的压力.

**下调成长预估**

全球全面复苏所面临的挑战仍将是G7会议上压倒一切的主题.本周IMF还将公布一些不太乐观的预估.

一份德国报纸报导称,IMF将把今明两年全球经济增长率预估分别下调至3.3%和3.6%,之前的预估分别为成长3.4%和3.9%.

根据这份报纸,预计IMF亦将警告下档风险明显增加,并称经济成长前景取决於"欧元区和美国是否会采取果断的政治举措来稳定信心".

世界银行亦强调了亚洲经济体是多么容易受到冲击.该机构称,2012年东亚及太平洋地区的经济成长率将放缓一个百分点至7.2%,但明年国内需求将帮助经济反弹.

澳洲央行上周意外降息後在声明中所传达的信息同样悲观.澳洲本周将公布的数据可能也不乐观.

亚洲对全球需求开放程度的风向标--新加坡第三季可能已滑入技术性衰退.欧元区工业生产数据料将进一步确认该区陷入持久萎缩.

"这不是一个令人激动的季度,"新加坡银行首席分析师Richard Jerram表示,"没有理由预计数据会恶化.同时,数据可能会在一定程度上改善,但幅度不会很大."

**关注中国货币数据**

关於中国第三季成长情况的大部分数据,以及9月贸易与工业生产数据,本周仍不会公布,而且这些数据也不会太出乎预料.

第二季中国经济同比成长7.6%,为三年来最慢增速.路透调查显示,第三季增长率可能降至7.4%.

但本周的货币供应与银行贷款数据更令人关注,中国观察家可以通过这些数据判断,中国央行的公开市场操作与政府加快基础设施投资的政策是否会反映在贷款增长上面.

中国政府今年没有推出刺激措施,让投资者感到失望.但他们知道,中国政府小心避免2008年市场崩溃之後出现的信贷过多局面.当时扩大信贷的一个後果是导致中国经济过度依赖投资,并让银行背上更多的不良贷款.

路透调查的分析师预测,9月中国银行业者新增贷款6,500亿元人民币.其它数据显示,中长期债券发行活动上月放缓.

"总之,没有明确迹象显示9月信贷供应强劲增长,而信贷增长是刺激投资与增长的必要手段,"花旗的分析师He Weisheng表示,"这意味着第四季经济成长将保持疲弱."(完)

--编译 张涛/兰秀娟;审校 徐文焰

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