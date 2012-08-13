一周经济焦点：全球经济一片沉闷 静待欧债危机方案出台

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦8月12日电---疲弱几乎蔓延每一个角落,具有韧性的地方凤毛麟角.全球经济这样的状态已经持续了一段时间,本周也不太可能有什麽改善.

对於美国税收和支出政策,中国有多大力度应对经济放慢,以及欧元区债务和银行危机如何演变的疑虑,让消费者和企业坐立难安.

"所有公布的数据仍受到不确定环境的影响,这些不确定性正抑制整个欧洲的活动,"Vanguard Asset Management首席欧洲分析师Peter Westaway说道.

8月骄阳似火,我们可能要在酷暑中等待三或四周以後欧元区才会出台下一批具有决定性的举措.

"主权债务危机的解决方案仍不明朗,在这个时候经济要想回升的难度非常大,"Westaway称.

定於周二公布的数据料显示,欧元区第二季经济将萎缩0.2%.

欧元区内最大的经济体--德国预期料勉力录得0.2%的经济增长率,不过这恐怕难以起到安慰的作用.

德国7月ZEW调查恐显示,无论是经济景气判断指数还是现况指数料都会下滑.

德国政府称,欧元区危机正使得企业越发谨慎."德国的经济前景因此笼罩谨慎不安并面临重大风险."德国经济部在数据公布前的声明中称.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的承诺曾令市场为之振奋.德拉吉称将竭尽所能护卫欧元.

眼下押注--当然是希望--西班牙将於下月开始要求欧元区援助资金在标售时购入部分债券,分析师预期欧央行紧随其後将会在二级市场购入.

尽管如此,人们的信心还是不堪一击,还看不到"游戏"的终点,美国银行美林目前预期,欧元区今明两年经济均将萎缩0.7%.虽维持对2012年的预估不变,但之前该行曾预期2013年经济会持平.

**亚洲遇到困难**

欧债危机不断恶化,继续拖累亚洲经济.

继台湾和韩国公布疲弱的7月出口数据之後,中国上月对欧盟出口较上年同期减少16%.据瑞士信贷驻新加坡的分析师Robert Prior-Wandesforde,印度6月工业生产较上年同期下滑1.8%"令人震惊".

日本周一可能公布第二季GDP成长0.6%.这是非常体面的增幅,但只是今年第一季的一半.面对欧洲吹来的寒风,机械订单等指标走软暗示经济放缓势头可能增强.

美银美林日本分析师Masayuki Kichikawa在一份报告中称,"不能排除海外经济恶化影响日本企业信心、从而影响国内经济的可能性."

在美国,人们日益担心,中西部地区严重乾旱导致的食品价格上涨将压缩消费者的可支配收入.

目前,分析师预计周二公布的7月零售销售增长0.2%.这将与最近公布的其它数据相符.这些数据显示美国经济保持复苏.虽然以美国的标准来看,复苏势头非常温和,但对於欧洲来说却是梦寐以求的.

摩根大通预计第三季美国GDP环比年率为1.5%,略低於第二季的水平.目前摩根大通预计第二季GDP成长1.7%,而美国政府公布的初值是1.5%.野村将其第三季GDP增长率预估从1.8%提高到1.9%.

Vanguard的分析师Westaway认为美国经济成长稳定,但并不亮丽;其面临的巨大风险是,年底的财政悬崖正在逼近,届时可能导致经济活动陷入停滞.财政悬崖是指自动支出削减和加税.

"在大家担心的欧洲、中国和美国三大全球性冲击中,美国可能的情况可能最乐观,"Westaway表示,"但那并不能说明什麽."(完)

--编译 吴云凌/孙茉莉/张涛;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。