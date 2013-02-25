一周经济焦点：全球经济面临的三大问题本周可望得到厘清

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦2月24日 - 围绕全球经济的三个主要问题本周有望得到厘清:美国联邦储备委员会(美联储,FED)会否提前撤回货币刺激举措?意大利能否选出一个稳定且致力于改革的政府?日本是否将挑选一位决心结束通缩的央行总裁?

美联储上周发布会议记录后,市场初步解读认为联储政策立场偏向强硬.不过多数分析师预期联储主席贝南克将借本周赴国会进行证词陈述之机重申央行政策立场,用圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的话说,就是"联储政策目前已经非常宽松,并将在很长一段时期内维持宽松状态."

美联储承诺,只要通胀率不超过2.5%,就会无上限购买债券,直到失业率从当前的7.9%降至6.5%.目前联储每个月购买850亿美元债券.

不过部分金融市场热度高涨,促使一些联储官员思考,是否应在失业率降至目标水平之前,就开始逆转政策方向.

就业市场已经开始缓慢改善,在11月至1月间平均每个月新增20万个就业岗位.但如果国会的预算谈判僵局导致全面的联邦减支措施于3月1日生效,这一令人振奋的趋势就将发生逆转.

美银美林的分析师Ethan Harris估计,全面减支措施将令下一季的经济增长环比年率降低1.5个百分点至1%,月均新增就业岗位不到10万个.

IHS Global Insight首席分析师Nariman Behravesh表示,美国经济尚未摆脱困境,美联储在2015年初之前可能不会提高短期利率.该利率目前在0-0.25%.

但他预计贝南克周二和周三在国会作证时,将对一些联储官员担忧美联储无限量购买资产表示认可.

Behravesh称,"他可能比以往更多地谈论退出策略以及密切关注通胀压力,表明他承认对于向经济注入流动性的潜在影响的忧虑增强."

**意大利政局**

在贝南克讲话的时候,投资者应该已经知道了意大利周日和周一进行的大选的结果.结果存在着高度不确定性.

意大利中左翼政党领导人贝尔萨尼(Pier Luigi Bersani)预计得票最多,但或许还不能形成稳定的多数.鉴于意大利经济迟滞、生产率疲弱且劳动成本快速上升,只有某一党派获得稳定的多数,才是缓解对整个欧元区的忧虑重燃的药方,

瑞穗欧洲首席经济学家Riccardo Barbieri说,但就算出现没有一个党派占据明显优势的国会,也能找到方法来组建一个意大利政府,将痛苦的改革进行下去.

"这并非表示大选无关紧要:大选至关重要,因为大选将决定由谁主导改革、最终成功的几率,进而决定经济表现以及公共债务的可持续性,"他向客户表示.

**日本首相的选择**

意大利与日本具有两个共同的特征,即低成长和高债务.

日本新上任首相安倍晋三在任命一位全心支持结束通缩的央行总裁一事上,正极力争取政治支持.本周将宣布提名结果.

尽管安倍在大选中就已明确表明要根除通缩,但Behravesh承认,日本央行一直以来对此都行动拖拉.安倍是否能够有效实施他此前承诺的大规模财政刺激计划,也是一个疑问.

"虽说是这样,与日本相比,我还是更担心意大利."他说,"日本今年可望实现经济正增长,意大利则不是."

就数据面而言,修正数据料将显示美国经济在第四季温和成长,而非最初认为的出现萎缩;日本1月耐久财订单很可能回吐12月的多数升幅.

中国2月官方采购经理人指数(PMI)料守在50上方,表明行业扩张;而分析师希望南非,更重要的是印度的预算报告中将凸显外界期待已久的结构性改革.

由于印度此次发布的是2014年5月大选之前的最后一份全年度预算,财长齐丹巴南会希望取悦选民.与此同时,惠誉和标准普尔正在审查印度的投资级信用评级,可能会调降至垃圾级别.

"有鉴于此,我们预期印度政府将宣布一些讨好民众的计划,但将在财政审慎的框架内进行."野村分析师在报告中称.(完)

(编译 徐文焰/张荻/梁睿雪; 审校 张涛/王洋)

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