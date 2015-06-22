一周经济焦点：希腊困局即将上演最后一幕 大结局仍不明朗

2015年6月1日，在希腊雅典拍摄的欧盟和希腊旗帜。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透伦敦6月21日 - 欧元区领导人周一将召开紧急峰会，希望与希腊研究出一项计划，向后者进一步提供资金，防止其债务违约，但这需要双方合作才行。

由于结果还不确定，市场还将关注周二将出炉的数据，以探寻有关全球经济上半年状况的线索，其中，企业调查料显示中国、欧元区和美国经济温和增长。

如果希腊真的债务违约，可能需要实行资本管制，这或会使其退出欧元区甚至欧盟，成为首个退出这一联盟的国家。

希腊上周表示，没钱偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，因此希腊总理齐普拉斯只能在月底前与债权人敲定协议。

“期限数次推后，实际都不是最后期限，但现在真的接近最后期限了，”DZ Bank外汇策略师Sonja Marten表示。

IMF总裁拉加德周四堵住了齐普拉斯最后可能钻的空子，宣布若希腊6月未能偿还欠款，将视为违约，尽管一些报导称可能有所通融。

丰业银行的Derek Holt说，“希望渺茫，比较盛行的说法是，希腊总理齐普拉斯及其主要金主德国总理梅克尔都不肯妥协。”

梅克尔所在的执政党内部对向希腊发放更多救援金的反对越来越强烈，最近的民调显示，微弱多数的德国人现更偏向让希腊离开欧元区。

**PMI料普遍温和**

周二将公布Markit采购经理人指数(PMI)，可能显示全球经济以脆弱的状态告别上半年。

欧元区6月综合PMI初值料将显示仅微幅上升。

低迷的增长表现将令欧洲央行大失所望，该央行在几个月前刚刚启动1万亿欧元的量化宽松(QE)计划以期推升通胀。

与之相似，中国6月PMI料显示制造业可能连续第四个月萎缩。

中国多年来一直扮演着全球增长主要引擎的角色，但经济学家对前景仍保持警惕。信贷增长依然疲弱且制造业停滞不前，令外界益发认为当局将不得不推出更多刺激措施，以避免更急剧的减速。

中国人民银行在过去六个月中已经降息三次，此外还调降了银行存款准备金率并出台其他措施以支撑萎靡不振的房地产市场。

与欧元区和中国形成对比的是，市场关注的是美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将实施近10年来的首次升息。目前预计美联储将在9月行动。

美联储官员周三曾表示，美国经济在冬季萎靡不振后正逐渐回升，料会维持强劲势头足以支持美联储年底前升息，不过劳动力市场的复苏仍令人担忧。

定于周三将公布的GDP终值几乎肯定会证实美国第一季经济萎缩，不过周二将出炉的6月制造业PMI初值将可能显示延续5月的扩张步伐。

美国周四将公布服务业PMI调查，可能会表明扩张步伐略加快。

虽日本央行已斥资数以万亿计的日圆，且耗费数年来对抗通缩，不过该国物价仍未见实质性增长。周五将公布的数据可能仍揭示通胀率仍为零。

丰业银行的Derek Holt说道：“几乎没有证据显示通胀率极低甚至有几次出现通缩的时代已结束。”(完)

(编译 李爽/王丽鑫/徐文焰/孙茉莉; 审校 郑茵/张荻/于春红)

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