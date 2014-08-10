一周焦点：关注欧元区GDP 乌克兰和伊拉克局势打压全球人气

路透法兰克福8月10日 - 投资者本周将研判欧元区经济脆弱程度。乌克兰和伊拉克冲突升级削弱全球人气。

与美国和英国强劲增长形成鲜明对比的是，截至6月的三个月，欧元区经济可能陷入停滞。欧元区的明星经济体--德国的经济正在失去动力，而意大利正重新陷入衰退。

“今明两年，美国和英国将位于成长最快的经济体行列，”荷兰国际集团(ING)经济分析师James Knightley表示，“欧元区的情况似乎相反。”

俄罗斯与西方之间互相制裁，美国在伊拉克发动定点空中打击，亦让市场感到不安。

欧盟周四将公布欧元区4-6月当季国内生产总值(GDP)数据，德国也将在同一天公布第二季GDP。

根据这些指标，不论是德国还是整个欧元区，即使经济较第一季有好转，预料也不会改善太多。

让情况更加复杂的是，俄罗斯与欧盟之间互相制裁，以及有关俄罗斯可能入侵乌克兰东部的疑虑，已经打击企业信心，将在今年稍晚的时候拖慢经济成长。

俄罗斯不仅供应了约三分之一的欧盟天然气需求，双方在其他贸易领域的关系也很紧密。

例如，能源巨擘德国意昂集团(E.ON)自2007年起在俄投资规模已达60亿欧元(80亿美元)。而德国化学公司巴斯夫(BASF)和俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)(GAZP.MM)也有一合资企业。

“长期而言，市场一直忽略了这些地缘政治风险，”德国安联分析师Gregor Eder说。

“但乌克兰情势升级以及相互扩大制裁，可能正在成为一个转折点。对俄出口在乌克兰事件之前就已下滑，如今可能会降得更多。而伊拉克危机更加增添了市场不安情绪。”

**薪资**

尽管欧洲前景暗淡且中国经济已告别高速增长，但美国给全球经济带来一些希望。

投资者将仔细观察最新零售销售和生产者物价数据，判断美国经济复苏情况。

很多人期待确保经济增长促进薪资上升。这样的话，当央行开始升息时，经济将能保持复苏势头。

不过英国央行周三公布经济增长预测时，料会承认薪资增长意外疲软，令人怀疑英国是否做好准备进行金融危机后的首次加息。

尽管失业率势将下滑，但薪资预计也低于上年同期。美国也存在类似问题：就业人数增加，但薪资增长落后。

“要对美国和英国经济复苏有信心，薪资必须和信贷同步增长，”荷兰国际集团(ING)的分析师Knightley称。

“生活成本仍比薪资增长得快。月底需要拿到更多的薪水，才不至于为了必要的生活所需而借钱。”

中国方面，工业生产数据让人们能够一窥第三季经济表现，此前政府通过定向下调存款准备金率来刺激银行对企业的放贷。

由于政府扩大铁路和公共住房建设，中国第二季经济增速小幅加快至7.5%。

但尽管部分地区放松购房限制，房价仍表现低迷，以及地方政府债台高筑，都给经济成长带来阻力。

分析师认为，要想使经济持续以政府期望的速度成长，则需在长期内深化改革，包括改革大型国企。

与此同时，欧元区仍是全球经济的软肋。

欧洲央行(ECB)上周暗示，如果欧元区经济形势恶化，则准备增加发钞并购债。该央行过去已多次承诺将采取行动。

欧洲央行总裁德拉吉强调，虽然美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备踏上另一条政策路线，但这并不会阻止他采取此类行动。

不过，在美联储将收紧政策的前景笼罩之下，仅靠德拉吉的言论可能还难以消除投资者的不安。

“货币政策还从来没有比现在还宽松过，”咨询公司Capital Economics的分析师Paul Dales称。

“你必须让一切回归正常。但没人真的清楚该怎么做，因为以前谁都没遇到过这种情况。”(完)

(编译 杜明霞/李婷仪/王丽鑫/许娜；审校 张涛/徐文焰)

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