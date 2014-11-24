一周焦点：欧洲乃至全球均面临通胀下滑难题

路透伦敦11月23日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉距离推出主权债券购买计划越来越近，本周发布的数据将会显示欧元区通胀率已经低到何种危险的水平。

病怏怏的欧洲几年来一直在拖全球经济的后腿，现在它又成为导致全球通胀率下滑的一个重要原因。

原油价格在过去一个月大幅下挫，将成为石油输出国组织(OPEC)周五维也纳会议的中心议题。

沙特阿拉伯上个月曾暗示对油价下跌并不紧张，令原油价格自6月以来的跌幅扩大到三分之一。此次OPEC会议的关键问题就是观察该国是否仍坚持这一看法。

不过，美国石油产量迅速增加加之中国和欧洲需求不稳，可能持续遏制油价，无论石油输出国组织做出什么决定。

最新路透调查显示，欧元区11月通胀率预计会再次下滑至0.3%，远低于欧洲央行(ECB)略低于2%的目标水准。

“及时将通胀拉回目标水准，这点至关重要，”德拉吉周五称。

“货币政策能够也将在此方面发挥作用。但显然，正如货币政策会对经济的需求面产生影响一样，在实现这一目标的过程中其他政策也能有所助益--至少不会产生阻碍。”

实施数年撙节政策后，德拉吉及其他官员已开始考虑放松财政政策，以投资基础设施。但对该计划承受能力最强的国家--德国则侧重于争取自1969年以来首度实现预算平衡上。

**警报**

尽管发达经济体零利率政策已维持数年，且各国央行祭出了数以万亿美元计的紧急刺激措施，但全球仍拉响警报。

日本上调了消费税试图推高通胀，却酿成经济再次衰退的后果。

中国房地产市场下滑且通胀率跌至仅有1.6%，终促使中国央行周五意外降息，重启已雪藏逾两年的政策工具。

欧洲央行已在职权范围内使出浑身解数，包括让利率尽可能的低，但德国坚决反对的印钞举措没有实施。

本周将公布的民间信贷数据恐怕会再次显示，欧洲央行提供给银行的廉价长期贷款实质影响仍不明显。

银行对民间企业放款逾两年来一直呈现萎缩局面，而提供预测数据的少数分析师则预期该数据同比将再下滑约1%。

即使欧洲央行果真透过购买主权债实施量化宽松，在欧债收益率已然如此之低的情况下，其效果可能不会太明显。

其主要的效应将是“导致欧元在2016年末以前续贬至1.15美元，且减轻欧债收益率的上升压力；美债收益率因美联储收紧政策而上扬，或给欧债造成上升压力，”Capital Economics的Melanie Debono写道。

但多年来诸多分析师早就预测到美债收益率将上升。不过，尽管经济强劲增长且通胀温和(下周官方数据可望证实这点)，但美债收益率不是维持低档，就是进一步走低。

最近几个月来，许多央行已放宽政策，或为可能的放宽措施预做准备，市场因而愈发怀疑美联储到明年中期会否将指标利率升离纪录低位。(完)

(编译 徐文焰/许娜/孙茉莉/龚芳; 审校 李爽)

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