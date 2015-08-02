一周焦点：美国7月非农就业报告受瞩目 英央行将举行会议

路透伦敦7月31日 - 既然美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦已经清楚地表明，目前仅需要看到“一些”就业市场进一步改善的迹象，就会支持近10年来的首次升息，大家的目光都集中在就业方面。

但问题是美国经济通胀很弱，更不要提中国通胀放缓，欧洲几乎没有通胀，这令许多人质疑美联储是否应该考虑升息。

今年上半年美国经济仅成长1.5%，低于2%的过去三年均值，还不到2004-2005年经济繁荣期时成长率的一半。

虽然失业率持续下滑，一周初请失业金人数接近40年低点，但一些分析师认为，这正是令人担心的一点，因为利率仍近零，而在目前阶段，本应高得多。

纽约High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称，“按以往的复苏标准看，经济成长仍极度疲弱，但由于潜在成长率同样较弱，似乎足以维持失业率下降趋势。”

如果潜在经济成长率太低，经济中的闲置产能就可能接近于零，意味着不仅景气周期处于成熟阶段，利率上调速度也可能得快于当前多数人的预期。

但还有不同的警示信号，尤其是强势美元压制进口商品价格，并损及美国企业的出口。

最新国内生产总值(GDP)数据还显示上半年库存大幅增加，可能将导致生产放缓，从而拖累经济成长。

据路透调查，8月7日将公布的非农就业数据料显示7月新增就业岗位22.5万个，略高于6月，市场认为6月数据相当令人失望。7月失业率料持稳于5.3%。

如果7月就业数据较好，而且8月保持这种趋势，可能将足以满足叶伦“一些”改善的要求。对于倾向于近10年来首次升息的公开市场委员会(FOMC)来说，这一门槛似乎相当低。

“还需留意薪资增长数据，可能会在6月下降后小幅增长，”Investec的分析师Victoria Clarke称，“这当然不会对9月升息前景有任何不利。”

第二季雇佣成本数据暗示薪资没有增长没有加速，其急剧放缓抵消了第一季较为强劲的数据。

有一件事是肯定的：一旦美联储确实开始升息，预计中的升息步伐及其对美元的作用，可能将对全球经济产生重大影响。

考虑到大型新兴市场经济体充其量只是在半速成长，这一影响尤其明显，以巴西为例，目前该国经济接近衰退。多数新兴经济体的货币全面贬值。

**英国央行议息会议**

英央行货币政策委员会(MPC)周四亦将召开议息会议，尽管鲜有人预计明年初以前升息，但有些人预计，九位MPC委员中的几位本周可能将投票支持升息。

英央行将同时公布政策决定，会议记录以及通胀预估报告，这将使英国接近升息的程度更加明朗。

“我们把英国货币政策前景比作一场‘拉锯战’，一方面是劳动力市场紧俏推高中期通胀前景...另一方面是大宗商品价格下跌及英镑走强压低通胀，”高盛分析师Andrew Benito在报告中写道。

换句话说，这意味着“还不会”升息。近期路透调查显示，多数分析师预计，英央行将在明年第一季升息，可能是在2月，而其他人像Benito一样，认为直到第二季才会升息。

新一轮采购经理人指数(PMI)将于周初发布，包括中国和欧美，其中美国制造业PMI倍受关注。

澳洲央行8月4日将举行会议，路透调查21位分析师中，仅有一位预计本次将降息，但有五位分析师预计年底前至少再降息一次。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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