一周焦点：美国7月非农就业报告受瞩目 英央行将举行会议

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透伦敦7月31日 - 既然美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦已经清楚地表明，目前仅需要看到“一些”就业市场进一步改善的迹象，就会支持近10年来的首次升息，大家的目光都集中在就业方面。
但问题是美国经济通胀很弱，更不要提中国通胀放缓，欧洲几乎没有通胀，这令许多人质疑美联储是否应该考虑升息。
今年上半年美国经济仅成长1.5%，低于2%的过去三年均值，还不到2004-2005年经济繁荣期时成长率的一半。
虽然失业率持续下滑，一周初请失业金人数接近40年低点，但一些分析师认为，这正是令人担心的一点，因为利率仍近零，而在目前阶段，本应高得多。
纽约High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称，“按以往的复苏标准看，经济成长仍极度疲弱，但由于潜在成长率同样较弱，似乎足以维持失业率下降趋势。”
如果潜在经济成长率太低，经济中的闲置产能就可能接近于零，意味着不仅景气周期处于成熟阶段，利率上调速度也可能得快于当前多数人的预期。
但还有不同的警示信号，尤其是强势美元压制进口商品价格，并损及美国企业的出口。
最新国内生产总值(GDP)数据还显示上半年库存大幅增加，可能将导致生产放缓，从而拖累经济成长。
据路透调查，8月7日将公布的非农就业数据料显示7月新增就业岗位22.5万个，略高于6月，市场认为6月数据相当令人失望。7月失业率料持稳于5.3%。
如果7月就业数据较好，而且8月保持这种趋势，可能将足以满足叶伦“一些”改善的要求。对于倾向于近10年来首次升息的公开市场委员会(FOMC)来说，这一门槛似乎相当低。
“还需留意薪资增长数据，可能会在6月下降后小幅增长，”Investec的分析师Victoria Clarke称，“这当然不会对9月升息前景有任何不利。”
第二季雇佣成本数据暗示薪资没有增长没有加速，其急剧放缓抵消了第一季较为强劲的数据。
有一件事是肯定的：一旦美联储确实开始升息，预计中的升息步伐及其对美元的作用，可能将对全球经济产生重大影响。
考虑到大型新兴市场经济体充其量只是在半速成长，这一影响尤其明显，以巴西为例，目前该国经济接近衰退。多数新兴经济体的货币全面贬值。
**英国央行议息会议**
英央行货币政策委员会(MPC)周四亦将召开议息会议，尽管鲜有人预计明年初以前升息，但有些人预计，九位MPC委员中的几位本周可能将投票支持升息。
英央行将同时公布政策决定，会议记录以及通胀预估报告，这将使英国接近升息的程度更加明朗。
“我们把英国货币政策前景比作一场‘拉锯战’，一方面是劳动力市场紧俏推高中期通胀前景...另一方面是大宗商品价格下跌及英镑走强压低通胀，”高盛分析师Andrew Benito在报告中写道。
换句话说，这意味着“还不会”升息。近期路透调查显示，多数分析师预计，英央行将在明年第一季升息，可能是在2月，而其他人像Benito一样，认为直到第二季才会升息。
新一轮采购经理人指数(PMI)将于周初发布，包括中国和欧美，其中美国制造业PMI倍受关注。
澳洲央行8月4日将举行会议，路透调查21位分析师中，仅有一位预计本次将降息，但有五位分析师预计年底前至少再降息一次。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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