一周焦点：欧元区通胀和美国就业数据将为关注焦点

路透伦敦9月25日 - 欧元区通胀和美国就业数据将在下周为主要发达经济体的健康状况提供线索，而新兴市场的困境预计会促使印度降息。

中国可能公布月度外汇储备数据，数据或许显示，中国央行在8月11月意外安排人民币贬值后又继续花了多少资金稳定人民币汇率。

周日的加泰罗尼亚地方选举被分裂主义政党策划为一次意在脱离西班牙而独立的代理公投；另外，民意调查显示，葡萄牙10月4日选举中料无明显赢家。

周三将出炉的欧元区9月通胀年率料为零，不过扣除能源价格的核心通胀率预计将连续第三个月位于0.9%。

若整体通胀率为负值，则为3月以来首见，将会强化对欧洲央行出台进一步刺激措施的预期，而就在六个月前，欧洲央行才刚启动规模逾1万亿欧元的资产购买计划。

不过，周三欧洲央行总裁德拉吉发表了立场意外强硬的讲话，表示欧洲央行需要更多时间来评估中国经济放缓(尤其是这对大宗商品价格的影响)、油价下跌以及欧元升值是否会令通胀进一步放缓。

意大利裕信银行分析师在研报中称，即便通胀率再次转为负值，通缩风险也较低，因为2014年能源价格重挫带来的基期效应逐渐消退，有可能在年底前推高整体通胀率。

周五将公布的美国非农就业数据预计显示，美国9月新增20.3万个就业岗位，失业率料将在8月创下2008年4月以来低位后持稳于5.1%。美联储决策官员关注的薪资增长9月亦料提速。

稳健的就业数据将会重燃美国近10年来首次升息的预期，此前由于中国经济相关忧虑促使美联储在本月维持利率不变，全球金融市场急剧下挫。

美联储主席叶伦周四称，只要通胀率保持稳定，且美国经济强劲程度足以提振就业，那她就预期美国央行将在今年开始升息。这番言论周五提振美元上扬。

美联储今年还有两次加息机会，分别为10月和12月会议。路透本周进行的调查显示，93位受访分析师中有72位预期美联储将在12月升息。只有九位预期10月升息，八位预期升息将推迟到2016年第一季。

“我们仍然认为会在12月升息，”澳洲联邦银行(CBA)在研报中写道。“但根据叶伦今天的讲话，美联储有在10月加息的可能。”

下周将有多位美联储决策官员讲话，这将帮助外界揣测美联储的可能升息时点。

印度央行周二召开政策会议时，预计将进行今年来的第四次降息，因能源价格下跌令通胀降温，且国内经济已放缓。

路透调查显示，印度央行料降息25个基点至四年低点7%。

周四将出炉的采购经理人指数(PMI)将提供有关中国经济力道的更多线索。本周公布的9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境；中国央行下周也可能公布外汇储备数据。

中国外储规模8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元，创出单月降幅纪录新高，反映了央行对人民币贬值的干预，且自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅已近11%。

由于美国料将升息，外界对中国经济正在放缓的担忧加剧，资本外流也呈升级态势，不过8月末中国外储规模仍有3.557万亿美元，仍为全球最大。

在本周刊发的一篇访问中，中国国家主席习近平称外储减少“在适度可控的范围内”，他表示，“不必过分担忧”。(完)