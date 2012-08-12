一周市场焦点：市场避险情绪降温 美债收益率弹升引人瞩目

焦点：WTO简化贸易程序协议周三生效 有望提振全球经济
路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)一项通过简化程序及通关手续以促进贸易的全球性协议周三生效，有望在2030年之前将全球经济提升0.5%，即便面临美国贸易保护主义再度抬头的威胁。
路透伦敦8月10日电---尽管前方情势远远谈不上已经确定安全,但原本躲进掩体避险的全球投资人,已经首次起身探出头,重见天日.
传统上8月暑休期间市场交易清淡,经常波动剧烈,但投资人的不安情绪已经因为几项可能发展而有所减轻,包括:欧元危机或将打出一条防火道、全球主要央行可能祭出更多货币刺激措施、经济数据及财测有所回稳.
此外,欧美国家政界未来几周纷纷进入休会或假期,这应该也会减少交易商口中的"事件风险".
展望近期,数据公布将是关注焦点,欧元区第二季国内生产总值(GDP)可能呈现收缩,此外还有美国通货膨胀、零售销售、企业信心、及房市最新数据.其他还有油价及粮食价格近期飙升现象,欧元计价的布兰特原油目前已经重新接近纪录高位;油价高涨恐将带动通胀并损及需求.
但过去一周最重要的事件,或许是美国10年期公债标售表现平平之後,公债收益率(殖利率)由历史低档大幅跳升,为好几个月来首见,这个事件也将是未来一周关注焦点.
欧元区内的避险指标--德国公债收益率也有类似的回升现象.
公债需求平淡的理由包括:欧洲央行支撑欧元主权债市场的计画,减轻了对欧元的疑虑、市场担心外国央行对美国公债的需求降温、以及油价及粮食价格再度跳升引发通胀焦虑.
但这是否预示投资大众厌恶风险行为出现长期转变,特别是在路透资产配置调查显示、顶尖评等公债持仓已经达到历史高档的极端水位情况下,未来几周将是重要考验.
"我们当然会减仓美国及欧洲的核心主权债券,而且也不认为它们的估值合理,即使基於避险论调,"爱丁堡标准人寿投资公司投资总监Richard Batty称,并认为公司债仍然比较吸引人.
Batty表示,收益率进一步上扬的"交易风险"很大,但他认为收益率从低点到高点的跳升幅度极限约在100个基点,10年期美债收益率2.5%是美国联邦储备理事会(FED,美联储)的容忍上限--若到这个水准,美联储将考虑推出更多量化宽松.
"回升约100个基点,应该差不多是当局的容忍限度,"他称."现在全球及国内经济不利因素实在太多,无法让债券跌势持续."
美国10年期公债收益率周五回落,因中国7月出口数据意外疲软,反映全球经济颓势,但美债收益率本周触及两个月高点1.7310%,短短两周内已跳升33个基点.
但美债收益率及票息目前仍均远低於通胀率,对於那些仍持有低收益债券寻求避险的资产经理人而言,像这样的收益率急弹,代表他们所面临的风险加大.
举例而言,若10年期美债收益率弹升100个基点,持续一年,将导致损失约7%的总报酬损失,对於保守型资产经理人是相当大的打击.
套用在收益率近零或甚至负值的五年期以内德国公债,则所受冲击会更大.
这些资产的保本作用,以及波动性相对较低,仍然足以吸引长线资产经理人,但若全球金融市场恐慌情绪降温,则这种吸引力将减弱.
不过许多人仍对未来情势可能恶化抱持审慎态度.摩根大通资产管理固定收益投资长Nick Gartside指出,8月期间很难判断市场波动的持续程度,并担心某些市场波动性指标.VIX跌至春季以来低位後,反弹时机已到.
"我们担心的是,受到奥运及气候异常温和影响,金融市场可能掉以轻心.如果重演2011年的模式,9月行情可能激烈.因为这个原因,投资组合维持守势."
**欧元区臆测**
虽然正如花旗集团G10经济惊喜指数上扬的表现,某些经济面消息较预期乐观,协助提振了士气,但提振风险意愿的最大刺激,来自上周欧洲央行的承诺.欧洲央行承诺考虑购买欧元区主权债,换取成员国同意改善预算.
欧洲央行总裁德拉吉7月26日首次透露这项转变,与德拉吉谈话之前相比,两年期西班牙公债收益率已大跌约300个基点,10年期公债收益率也下跌超过80个基点.意大利公债情况大致类似.
欧元区股市.STOXXE50同期间大涨12%,MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS上涨近7%,美股.SPX升至5月1日以来高位,逼近2012年高点.
除了9月6日的欧洲央行会议外,未来一个月还有其他潜在的政治不利因素,像是德国宪法法院有关欧洲稳定机制的裁决、荷兰大选及希腊融资谈判.
但现在许多人都相信欧洲央行大举干预及欧元加强整合是势在必行.
"欧洲央行大规模买进主权债只是时间早晚问题,"德国商业银行首席经济分析师Joerg Kraemer周五向客户表示."逐渐成形的(欧元区)债务同盟,正在削弱德国公债的避险地位."(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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