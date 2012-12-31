一周经济焦点： 新年将至 美国财政问题不确定性仍阴魂不散

* 财政悬崖阴影笼罩美国ISM数据和非农就业报告

* 不只是短期影响,长期预算问题亦令人担忧

* 但有人认为2013年全球经济将回升

全球经济主编 Alan Wheatley

路透伦敦12月30日 - 新年新气象.但不幸的是,此话对全球经济不适用:在2012年最后几周成为关注焦点的美国财政政策不确定性,还远没有消散.

这个不确定性可能在本周公布的两项经济指标中反映出来--周三的美国供应管理协会(ISM)制造业指数和周五的非农就业报告.

路透调查显示,12月ISM指数可能会从11月的49.5升至50.2,仍远低于第二季的均值52.7,而美国12月非农就业岗位料将增加14.5万个,11月增加了14.6万个.

12月失业率可能从11月的7.7%小升至7.8%.自从美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将保持极度宽松的货币政策直至失业率降至6.5%后,失业率这个指标显得更为重要了.

全球目光聚焦于美国若跌落"财政悬崖"可能造成的直接后果.如果不能就此问题达成协议,总计6,000亿美元的增税和减支措施将从1月1日开始逐步生效.

未来几周若不能找到解决方案,美国经济几乎势必会重陷衰退.

此外,分析师也愈来愈担心,民主党和共和党无力达成折衷妥协,以及谈判僵局对美国公共债务中期内保持稳定的影响.

"经济最近传递出的信号,特别是楼市出现新生迹象,暗示更强劲的复苏态势可能终于站稳脚跟.但这些令人振奋的发展或许会被财政悬崖所扼杀,"花旗驻纽约国际经济部门全球主管Nathan Sheets说.

"同样的,如果不能解决政府中长期债务可持续性问题,将对经济以及美元作为全球储备货币的地位构成长久的风险,"他在报告中表示.

**合理作法**

美国总统奥巴马周五会见国会领袖后表示,他对于在最后关头达成协议抱有适度乐观的态度.但两党看上去都还没有做出太大让步.

Sheets称,如果不对福利支出进行实质性改革,那么说联邦债务最终将变得难以为继,其它什么措施都于事无补,也并非言过其实.

他还表示,要维持国防开支以及当前裁量性计划开支的水平,提高税负似乎势难避免.

大和驻纽约首席分析师Michael Moran对财政磋商前景也感到不安.

他表示,税收改革争论似乎变成是重新分配收入,补贴某些行业,而不是为了促进经济增长.

同样的,很多议员反对一些抑制福利支出的合理作法,例如提高享有Medicare老年医疗福利的年龄门槛,或增加资格审核,以确定是否给付福利.

"如果没有实质性的税制及福利改革,联邦政府财政难以为继的情况,将形成一大不确定性,抑制经济成长,"Moran向客户指出.

**逆风和顺风**

并非人人都如此悲观,主要是因为大多数国家的货币政策都极度宽松,市场已经走升,金融情况没那么紧张了.

AllianceBernstein首席美国分析师Joe Carson表示,"在最终的分析中,2013年美国处于更有利的地位来帮助带领全球经济复苏,因不少金融和实质经济的失衡情况已有所减轻,且在民间经济中有大量的积压需求来刺激经济成长."

在伦敦,法国巴黎银行的Paul Mortimer-Lee表示,全球经济成长处于或接近景气循环的底部.巴克莱资本的Julian Callow认为,随着2013年金融危机迈入第六年,顺风终于要开始压过逆风了.

这可谓亚洲出口商的福音.由于美国经济成长低于趋势水平,加上欧债危机和银行业困境,2012年亚洲出口商苦不堪言.

欧洲的问题目前可以暂搁一旁,尽管12月一连串采购经理人指数(PMI)可能仍暗示,即使整个欧元区最后一季没有萎缩,其中几个大国也有这个可能.

新一年的第一个指标来自中国,其将在1月1日公布12月官方PMI,根据路透调查,预期将从11月的50.6升至51.

中国国际金融有限公司(CICC)首席经济学家彭文生称,这将暗示中国制造业动能第一季将继续增强.(完)

(编译/审校 张荻/王兴亚/程琳/戴素萍/蔡美珍)

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