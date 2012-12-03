一周经济焦点：即便美国未现财政悬崖 全球经济依然步履蹒跚

* 美国就业和制造业数据或加剧经济减速疑虑

* 欧洲和新兴国家经济下滑

* 部分分析师认为美国经济复苏在第四季近乎停滞

* 美国"财政悬崖"远未解决

记者 Pedro Nicolaci da Costa

路透华盛顿12月2日电---全球经济形势不稳--这是在美国尚未出现"财政悬崖"的情况下.

在富国当中,美国经济前景仍算问题最少的.但在欧元区经济衰退且日本经济最近萎缩的背景下,这并没有太大意义.

同时,一些新兴国家的日子也不好过.印度今年或会录得十年来最慢增速,巴西经济形势也令人担忧.幸运的是,中国经济增长似在企稳.

即使美国目前没有就政府减支6,000亿美元和明年初到期的减税政策陷入政治纷争,其经济形势面临的挑战也日益增多.

未来一周公布的一系列数据料显示,美国经济仍然低迷.据路透对分析师的调查显示,预计周五公布的11月非农就业岗位仅增加10万个,远低於10月的17.1万个.

定於本周公布的美国制造业数据同样有可能暗示第四季经济出现放缓.

确实有些人担心,受超级飓风桑迪(Sandy)影响的第四季经济增速会明显接近停止.

"至少第四季GDP公布前出现负面信号的可能性很大,"加拿大皇家银行(RBC)资本市场分析师Tom Porcelli说.在数据显示10月份消费者支出五个月来首次下跌後,Porcelli将美国第四季GDP环比年率增幅预估从1%下调至0.2%.

**欧洲、全球困境**

就在美国经济处於艰难境地之时,全球大环境也景况不佳.

欧洲仍是一团糟.希腊最新达成的债务协议平息了金融市场可能陷入崩溃的忧虑,该国债务回购计划的条款有望於本周初出炉.但希腊经济仍陷在深度衰退,复苏前景渺茫,有些人认为该国很难继续留在欧元区.

"我们预计,欧元很快会再度承压,而且仍预测明年随着希腊最终将离开欧元区,欧元/美元的汇率将重挫至平价水准,"Capital Economics分析师John Higgins表示.

金融市场的注意力亦已快速转回至西班牙.尽管在欧洲央行最终将给予帮助的市场期待下,信贷市场环境有所改善,但该国经济仍在持续恶化.西班牙10月零售销售重挫9.7%,意味着该国经济进一步大幅萎缩,而其衰退状态已持续逾一年之久.

西班牙首相拉霍伊所面临的困境是,如果该国不正式申请主权援助,那麽欧洲央行就不会以购买该国公债的形式施以援助.但政治角度看,申援是一个非常痛苦的选择.

这仍可能是西班牙政府最终的无奈之举.上周该国政府为实现赤字目标,愿意打破一项主要竞选承诺,放弃对退休人员养老金调整与通胀挂钩的表现中可以看出这一点.

全球其他增长引擎亦看似有趋於疲弱的态势.

不仅仅是印度和巴西第三季经济增速放缓,而且加拿大的经济成长亦踩下了刹车.目前来看,中国的情况可能是个例外,该国官方11月制造业采购经理人指数(PMI)升至七个月最高位.

**财政悬崖**

全球环境令人沮丧,美国的政治角力远未结束,民主党和共和党仍坚持各自立场.

美国众议院议长、共和党在国会的第一号人物贝纳周五称,谈判陷入僵局.在周日播出的访问中,贝纳将奥巴马政府上周提出的一份提案斥之为"废话".

最大的症结在於是否延长前任总统布什(布希)对收入高於25万美元家庭定下的低税率.贝纳称,共和党仍反对上调任何收入阶层的税率.

达成协议的期望现寄托在众议院中人数不断增加的共和党人身上,其中还包括一小部分获茶党支持的保守派人士,他们比其政党领袖表现出更多灵活性,反对加税的立场有所软化.

奥巴马希望吸引更多立场可能软化的共和党议员,以达成协议避免预算危机.分析师称,危机会令经济重陷衰退.(完)

--编译 李爽/梁睿雪/兰秀娟;审校 张荻/侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。