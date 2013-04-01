一周展望：美股标普500指数在创下纪录收盘高位后或回撤

资料图片：在纽约证交所内忙碌工作的交易员。 REUTERS/Eric Thayer

标准普尔500指数在纪录收盘高点下方不到10个点的水准附近交投了13个交易日，之后才实现突破，这显示出投资者需要新的催化剂来将指数稳固地推升至阻力位上方。

“市场已然走高...涨幅普遍缩减，这表明此波涨势持续时间已久，市场需要回撤，”标准普尔驻纽约首席技术策略师Mark Arbeter说。

他并称，股市可能回落大约3-4%。

该指标股指今年迄今已上涨近10%，受益于强劲的企业获利增长及美国联邦储备委员会(美联储)的宽松货币政策。但涨势已放慢，因为投资者担心塞浦路斯的救助计划和经济信号好坏不一。

但股市仍具韧性，周四标普指数创出收盘纪录高位1,569.19点。投资者逢低吸纳，最终令标普指数超越2007年10月9日创出的收盘纪录高位。

大盘也距离盘中纪录高位1,576.09点不远。道指3月5日刷新纪录收盘高位，之后接连创出纪录高位，周四收报14,578.54点。

过去13周中，标普指数有11周上涨，最近两周上涨0.4%。美股CBOE波动性指数.VIX同期上升约14.5%。

Arbeter表示，“波动性上升更向是短期触顶的信号，而非投资者逢低吸纳的趋势。若波动性持续保持高位，你需要考虑中期触顶的问题了。”

此外，投机客偏好做多。Jones Trading首席市场策略师Mike O'Rourke指出，期货合约中逾65%为多头，表明股市涨幅可能过大。

美国市场周五逢假期休市，周一将恢复交易。

本周股市将挑战近期触及的纪录高位，投资者将关注塞浦路斯银行业问题的进展，且美国将公布一系列经济数据，包括定于周五公布的3月非农就业数据。

**非农就业报告**

据路透访问的分析师表示，3月就业岗位料增加约20万个。数量虽低于2月增加的23.6万个，但仍显示劳动力市场改善。失业率料持稳在7.7%。

如果非农就业报告表现强劲，或将令人揣测美联储是否会更倾向于更快速地削减货币刺激举措，从而可能引发谨慎情绪。

“有些人将会担心，如果情况改善得太大和太快，美联储将削减量化宽松措施，”德盛安联资产管理的投资组合策略主管Kristina Hooper表示。

但迄今为止，美联储并未暗示有可能改变刺激措施。Hooper表示，如果美联储降低每月购债规模，“这可能(给股市)造成一些疲态。”一般认为，购债计划在提振股价方面功不可没。

Wilmington Trust投资长Rex Macey表示，市场需要”良好的经济报告”，才能继续上涨。

标普在第一季上涨了10%。3月上涨了3.4%，为连续第五个月上涨。道琼工业指数3月扬升3.7%，第一季涨幅逾11%，Nasdaq综合股价指数在3月和第一季分别上涨3.2%和8%。

塞浦路斯仍将是关注焦点，此前该国政府被迫接受严苛的欧盟救助方案以避免发生违约情况。正面迹象是，当银行周四在严厉控制下重新对外营业后，并没有发生挤兑的情况。

Macey把市场情况比做“德州扑克”的扑克牌游戏，玩家一开始有几张可以看到的牌，经过数轮押注，才能看到另外的牌。Macey协助管理约200亿美元的资产。

“根据我们现在能够看到的牌，像是经济基本面之类的，我认为股市长期是值得投资的地方，”他表示。“然而还有我们看不到的牌，像是塞浦路斯问题的解决之道是什么，这可能会造成问题。”(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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