一周经济焦点：聚焦叶伦国会证点 关注中国数据和葡国金融动态

路透布鲁塞尔7月13日 - 未来一周投资者关注焦点，将从葡萄牙最大上市银行等问题转向美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦国会作证，叶伦证词可能有助于勾勒危机后全球政策“正常化”的路径。

对必利胜创建家族问题相关损失的担忧，已出现扰动欧元区市场的苗头，但截至周五，交易员认为必利胜不太可能破坏葡萄牙的金融体系，也不太可能再次引发对欧元区较疲弱经济体的广泛担忧。

无论如何，叶伦周二开始为期两天的国会作证将主导全球市场，市场尤其想了解美联储会维持低利率多久。

美联储的印钞举措可能在10月结束，投资者在寻找有关美联储明年初加息的迹象。加息将暗示经济在历经大衰退等时期后，货币政策开始恢复正常。

但这基本要看美国经济形势如何，以及其从第一季疲弱状态反弹的能力。

美国7月5日止当周初请失业金人数降至2007-09年衰退前以来最低水准，进一步证明劳动市场正在转强。

市场先前一致认为美国会在2015年末升息，但许多分析师将预估的升息时点往前提，法国巴黎银行等欧系银行预计美联储会在接近明年中期时升息。

其他人则预估美国会更快升息。

“市场部份人士对经济抱持悲观看法，但就业状况增强，加上通胀率上扬，将促使美联储采取行动，”Capital Economics首席分析师Julian Jessop表示；其预估美国会在3月升息。

分析师表示，对经济成长疲软的疑虑，将使得加拿大央行在明年底以前不致升息；但该行周三发布政策声明时，料因物价上涨而不会在低通胀疑虑上大作文章。

许多投资人预估，由于经济脱离长期停滞局面，英国央行将是2007年以来第一个升息的主要国家央行。

**中国的试炼**

英国央行上周决议维持利率在纪录低位不变，但预计将于今年底或2015年调升利率。

英国央行总裁卡尼和副总裁贝利周二将在英国下议院财政委员会作证；而周三将公布的6月就业数据将给市场带来重要启示。

中国方面，定于周三发布的第二季国内生产总值(GDP)数据，将测试当局维持7.5%的经济增速是否成功；同日还将有6月社会消费品零售总额数据出炉。

路透访问分析师预计，第二季GDP增幅将与第一季的7.4%持平。中国国务院总理李克强上周表示，中国经济仍然面临风险，他将进一步微调政策。

6月住宅销售价格数据也将令市场得以了解，中国楼市放缓对经济的拖累程度。

**没有“太大压力”**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉试图重振欧元区经济的努力，则遭遇到另一种挑战。尽管贷款损失不会使必利胜银行(BES)出现资金短缺的风险，但市场顾虑重重，迫使西班牙Banco Popular(POP.MC)取消了一次发债，希腊一项发债任务也只完成了一半。

葡萄牙政府向投资者保证该国金融系统稳健，这令市场趋稳，不过对必利胜集团的疑虑仍在。

“如果围绕BES问题的不确定性持续存在，那么二线国家债券表现可能将逊于大盘，同时将有更多投资者考虑削减曝险，”法国东方汇理银行利率策略师Peter Chatwell称，意指意大利、西班牙和爱尔兰等国。

“但我认为这不会给...其他二线国家带来太大压力，”他称。

德拉吉周一晚将在欧洲议会发表讲话，预计届时他将面临针对德国经济放缓等问题的询问。

投资者将关注周二出炉的德国7月ZEW经济景气判断指数，以判断乌克兰危机给德国信心造成了多大的影响，此前德国信心状况在今年伊始表现强劲后恶化。

“看到最近几周德国公布的数据后，我更加悲观，”荷兰国际集团(ING)分析师Carsten Brzeski称，“欧元区整体形势并不乐观，法国的情况可谓一团糟，西班牙也仍在艰难应对失业问题。”(完)

(编译 李爽/龚芳/王丽鑫/许娜；审校 张明钧/徐文焰)

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