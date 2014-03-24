一周经济焦点：叶伦讲话让投资者费猜疑

2014年3月19日，纽交所一个电视屏幕上显示的美联储主席叶伦在一个新闻发布会上讲话的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

* 叶伦关于美国利率政策的言论引发投资者猜测

* 国际社会就克里米亚问题积极展开外交活动

* 欧央行4月3日召开利率会议；关注采购经理人指数(PMI)数据

路透布鲁塞尔3月23日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦提出明年初加息的可能性后，对美国利率政策的猜测本周或升温；同时，俄罗斯合并克里米亚后的下一步动向亦令投资者关注。

本周外交活动比较多，美国总统奥巴马周一将在海牙会晤中国国家主席习近平。同时市场将期待美联储澄清货币政策思路，寻求俄罗斯澄清对乌克兰的意图。

尽管本周美国数据面相对淡静，但叶伦暗示明年春可能开始加息后，引起投资者的热议。多数分析师原本预计会在2015年下半年加息。

问题是本周将发表讲话的多位美联储决策者是否会试图与叶伦的观点保持距离，其中包括芝加哥联储总裁埃文斯。

“我们必须考虑2015年4月开始加息的可能性，”荷兰国际集团(ING)的JamesKnightley表示。“市场预期仍倾向于2015年第三季，但就业和企业活动大幅上升可能使这种预期发生改变，”他说。

上周，美联储在叶伦上任后的首次政策会议上表示，在判断加息的合适时机时，将考虑一系列广泛的经济指标。

投资者目前正在研究冬季美国经济放缓在多大程度上是受恶劣天气影响。本周出炉的数据可能不会揭开谜团，因为即将公布的房屋销售、商品订单和消费数据是2月、而非3月数据。

不过，路透调查显示，叶伦的讲话还未改变受访分析师的看法。17名受访者中有10名预计，美联储将在2015年下半年加息，另外四名认为美联储将到2016年才会开始加息。

分析师表示，这表明美联储利率政策正常化尚未在美元兑日圆和兑欧元汇率中得以体现。

“我们只能说，尽管美联储推出了前瞻性指引并努力改善沟通，但其可能采取的行动步骤尚未完全反映在美元汇率中，”德国商业银行的分析师Ulrich Leuchtmann称。

“美元真正的强势阶段只会在今年稍晚开始，但届时美元将报复性上涨，”他还称。

**G7会议将讨论俄罗斯问题**

克里米亚并入俄罗斯激，将是国际外交活动的主题。本周在海牙召开的核安全峰会间隙，全球主要工业国家领导人将召开七国集团(G7)会议，研究对乌克兰危机采取进一步措施。这次会议把俄罗斯排除在外。

俄罗斯市场上周颇受打击，美国决定对与俄罗斯总统普京关系最密切的一些长期政治及商业盟友实施个人制裁。俄罗斯财政部长西卢安诺夫(AntonSiluanov)称，俄罗斯恐怕会取消2014年海外借款计划，不过俄罗斯有足够多的外汇储备及足够低的预算赤字，有能力推迟借款计划。

若投资者认为俄罗斯目前与西方之间的僵局并不会愈演愈烈，那么俄罗斯股市的处境可能有所改善，但仍存在很大的风险。

鉴于美国对俄罗斯精英人物的制裁力度大于预期，以及欧盟领导人同意扩大制裁名单，不排除俄罗斯会采取报复措施。

“虽然情势依旧紧张，但未来几周可能保持稳定，”Eurasia Group政治分析师MujtabaRahman说道。“存在一些变数，包括乌克兰同俄罗斯在乌克兰东部突然爆发冲突，这将会加大俄罗斯入侵的可能性。”

中国周一将公布的3月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值亦令人关注，投资者寄望藉此能研判中国第一季经济的表现。

“2月的一系列数据显示了全球金融危机以来最疲弱的增长动能，”巴黎银行的MoleHau说。他是指近期投资、零售销售和工厂产出的大幅下滑。

中国总理李克强表示2014年经济面临“严重挑战”。美银美林也已将中国经济第一季增速预估自8.0%下调至7.3%。

**德拉吉巴黎演讲**

距离4月3日欧洲央行政策会议还有一周的时间，投资者想知道总裁德拉吉会采取什么措施来应对欧元区十分低迷的通胀率。

德拉吉周二将在巴黎发布讲话，以试图充分表达欧洲央行的想法，即在长时间内坚持十分宽松政策立场，即使通胀回升也不会上调利率。

德拉吉曾表示，欧洲央行将密切关注欧元汇率。对于处于四年低点的欧元区通胀率来说，欧元汇率是关键的影响因素之一。虽然美联储升息谈论使得欧元升势丧失部分动能，但这种情况可能不会持续。

一系列欧元区PMI数据亦将将反映区内经济复苏情况，许多分析师预计欧元区综合PMI小幅上升，受助于制造业领域的温和反弹。

分析师预计法国PMI改善，而德国制造业调查结果的好转可能弥补上个月数据的疲弱。“逐渐复苏态势在持续，”花旗分析师在致客户的报告中说。“我们仍然预计欧洲央行会在6月下调利率，但这个窗口似乎在逐渐收窄。”(完)

(编译 李爽/许娜/孙茉莉/侯向明； 审校 张涛)

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