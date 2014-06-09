一周焦点：欧洲央行大手笔后 中美数据将是本周关注重点

路透布鲁塞尔6月8日 - 本周日程表里重大事件相对较少，投资者将得以消化欧洲央行为避免通缩而采取的激进举措，同时也能比较超然地看待美国数据。上周公布的美国非农就业报告如果放在比较普通的时候，或许就意味着加息。

全球市场将持续关注的数据有，中国的投资活动和工业增加值、美国的零售销售、欧元区的Sentix投资者信心指数和工业生产、以及英国的就业数据。

“上周激动过后，未来一周会平静得多，”汇丰控股亚洲经济研究部门联合主管Frederic Neum所指的是，欧洲央行为抗击通缩而出台的积极刺激计划、以及美国数据显示5月就业情况已经回升到危机前的峰值水平。

尽管证据表明美国经济已经从严冬的影响中恢复，但分析师认为美国联邦储备委员会(美联储)要在进入明年较长一段时间后才会开始加息。

主要焦点将放在美国定于周四公布的5月零售销售，预期将较上月增长0.6%。4月时的增幅继之前两个月的强劲上涨后大幅减慢至0.1%。

消费者通胀的替代性指标--生产者物价指数(PPI)定于周五公布5月数据，多少会揭示出第二季美国经济的加速增长是否正推高通胀。

分析师期待中国将于周五公布的5月工业增加值数据，以确定这个全球第二大经济体正重新获得增长动力。分析师普遍预期5月工业增加值将同比增长8.8%，高于上月的8.7%。

“过去10年来中国一直是全球经济增长的引擎，近期经济的运行不畅令投资者感到不安。他们目前正需要自中国数据中获得安慰，”Neum说道。

投资者还将关注周五发布的中国5月固定资产投资数据，预计同比增幅将从4月的17.3%降至17.1%。

“受供给过剩以及制造业削减过剩产能的影响，房地产投资目前带来的阻力加大。”意大利裕信银行(UniCredit)在报告中写道。

**欧央行给欧元区暂时的喘息空间**

欧元区18国经济总量达到9.5万亿(兆)欧元，今年年初的增长率远逊于预期。分析师警告称，该地区经济第二季可能进一步降温。

欧洲央行周四调降利率，并将向经济注入资金，以求帮助欧元区摆脱通缩威胁。该央行还承诺将在必要时采取更多行动。

在央行动用了除印钞之外几乎所有能使用的工具之后，问题已变成：量化宽松是否以及何时会成为一个真实存在的可能。然而，采取这一行动的门槛非常高。

“如果我们看到(低)通胀形成恶性循环、预期失去控制、或者会造成反向螺旋趋势的外部冲击，那么将需要采取广泛的资产购买计划，”欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示。

欧元区4月零售销售触及七年高点，投资者预期周四发布的4月工业生产数据将显示产出较前月和上年同期均恢复增长。

周一出炉的欧元区6月投资者信心指数预计将再度上升，5月时该指数从4月触及的三年高点下滑。

**关注央行动向**

日本央行将于6月12-13日召开政策评估会议，预料将延续现行大规模货币刺激政策，但仍对经济及物价维持正面看法。

在市场对于短期内新推出货币刺激措施的预期退烧之际，投资人将从日本央行总裁黑田东彦谈话中一窥端倪。决策官员及民间分析师认为，消费税自4月1日调高后，经济可禁得起加税所带来的短期痛楚。

英国今年的年度盛事之一--Mansion House晚宴当中，英国央行总裁卡尼周四将有机会就如何为火热的房市降温发表评论。国际货币基金组织(IMF)已经敦促英国藉由抑制风险性抵押贷款，为房市降温。

6月11日将出炉的英国4月失业率料将自3月的6.8%降至6.7%，促使市场揣测利率会在多快的时间内调升；同时，欧洲央行管委会数位成员将就当地经济及最新的政策方案发表评论。

爱尔兰及新西兰央行将分别在周三和周四发布利率决议。(完)

(编译/审校 郑茵/孙茉莉/徐文焰/龚芳/王兴亚)

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