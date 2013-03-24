一周经济焦点：欧元区焦头烂额 新兴市场欣欣向荣

* 塞浦路斯危机表明富国仍然脆弱

* 金砖国家南非峰会引人瞩目

* 新兴市场成长对西方是好事，但不能免费享受

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透里斯本3月24日 - 不管塞浦路斯金融危机如何收场，该国面临的困境都再度表明，饱受金融危机打击的富裕国家仍然是全球经济中的薄弱环节。

相比之下，新兴市场不仅显得比较强壮，而且更加持续地为全球经济成长做出贡献。

据美银美林的分析师，最糟糕的情形是塞浦路斯被迫退出欧元区，欧元区的分裂将打击投资，并可能使2015-2020年期间欧元区四大经济体的趋势成长率平均减少一个百分点。

他们认为，在那种情形下，德国的趋势成长率可能下降到零。

即使最终能找到解决塞浦路斯问题的方法，对这场危机的拙劣应对过程已经再度引发政治风险。外界对于欧元区经济的信心年初的时候本来相当不错，现在则再度涣散，而且势必继续恶化。

在疲弱的采购经理人调查结果出炉后，数家银行下调了欧元区经济预估。本周将公布的一系列景气指标和货币供应数据，可能会进一步彰显出欧元区经济的危险处境。

在欧元区决策者仍在竭力维持欧元完整的同时，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国领导人将举行会晤，巩固新兴市场经济增长的基础。

这次峰会将于周二和周三在南非德班举行，料将推进一个联合外汇储备池及一个基础设施银行的建立。

提出这个动议的部分原因是对国际金融机构的失望，他们认为这些机构主要考虑工业化国家的利益。

高盛资产管理部门的董事长Jim O’Neill指出，塞浦路斯可能造成的最大破坏--220亿美元的国内生产总值(GDP)，不过就是中国一周的产出。

“塞浦路斯乱局之后是金砖峰会的召开，概括出全球经济格局的变化，”O’Neill说。他在2001年创造了金砖五国(BRICS)一词。

**力量之源**

由于国际金主所要求的节支举措而深陷衰退的葡萄牙生动地展现了新兴市场日益提升的重要程度。

根据葡萄牙旅游业联合会主席Francisco Calheiros，五年多来，造访葡萄牙的巴西人数量一直在以两位数的速度增长。

坐落在里斯本附近的大众汽车工厂2012年销往中国的汽车数量跳增54%，即使该工厂的总产量下降15%。该工厂是葡萄牙第二大出口商。

安哥拉目前是葡萄牙第四大市场，占葡萄牙出口的6.6%，这一比例超过了美国。

Banco Carregosa分析师Joao Leite称，“这就是为什么我们能够推动出口增长。出口也是我们国内生产总值(GDP)中唯一出现增长的组成部分。”

全球数据显示出了发展中国家相对旺盛的活力。

根据花旗分析师Ebrahim Rahbari和Deimante Kupciuniene，在过去四年中，发达经济体间的商品贸易下降了6%，而同期新兴市场间的贸易则上升了38%。

他们在报告中称，“朝新兴市场方向进行的贸易转型还有很长的一段路要走。”

**美国谨慎关注新兴市场**

美国2012年第四季国内生产总值(GDP)初值显示经济萎缩，但修正后变为小幅成长，而更为强劲的净出口表现是导致这种变化的原因之一。

第四季GDP环比年率终值将于周四公布，路透调查预估为增长0.5%。

未来一周其他重要数据包括美国2月耐久财(耐用品)订单和个人所得，两数据预计都较1月有所反弹。

有关泛大西洋与泛太平洋自由贸易的谈判全面推进之际，在美国，围绕自由贸易是否导致中产阶级收入停滞与不公平程度上升的争论或将升温。

彼得森国际经济研究所的一份研究显示，公众的一些担忧并非毫无根据，因为自由贸易可以造成短期内的失业现象，以至于民众感受到压力。

但研究结论是，新兴市场经济快速增长是美国问题解决之道之一而非源头，这与水涨船高是一个道理。

“发展中国家经济增长也会促进美国出口增长加速，美国可以进口的品种会增多，在任何贸易收支状况下的贸易条件都会上升。”研究报告写道。(完)

(编译 张涛/梁睿雪/兰秀娟/程琳; 审校 徐文焰/张涛)

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