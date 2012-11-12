一周经济焦点：遍布各地的不确定性令增长前景乌云密布

* 美国大选後,市场风险来源迅速变为"财政悬崖"

* 中国领导人换届若顺利完成,将预示政策短期内将保持稳定

* 欧元区仍难见希望曙光

撰稿 全球经济主编魏伦

路透伦敦11月11日电---艰难的一年接近尾声,而全球经济仍不轻松.遍布各地的政策不确定性弱化超宽松货币政策的正面影响,而这种不确定性尚未显露消退迹象.

当然,美国总统奥巴马的成功连任让一个重要问题有了答案.美国消费者信心也处於金融危机爆发以来的最高水平.

但美国国会未来几周将展开激烈的两党间谈判,希望能躲过"财政悬崖".如果自动增税节支的举措在明年1月自动生效,则几乎肯定会打击美国经济重回衰退.

"掉下财政悬崖的风险比市场的预期还要高,总统竞选的激烈程度与国会未来几周可能爆发的全面争斗相比,不过是小巫见大巫."野村分析师在报告中称.

因此,企业界不知道未来将要承担的税率,更不必说监管与预算调整将对其带来何种影响了.所以他们凭什麽要急着把手头的大量资金进行投资呢?

中国企业亦有充分的理由静观其变,即便近日公布的一系列10月数据显示中国经济温和反弹.

本周中共权利交接不太可能启动从投资驱动型经济到消费驱动的转变.连中国的官员都认为这种转型对於维系经济强劲增长非常必要.

苏格兰皇家银行的分析师Louis Kuijs对李克强文章中显示出的成熟老练感到鼓舞.李克强预计接替温家宝,主管经济政策.

但他称新的领导层可能会等待时机,这既是因为中国重视政策连续性,亦是显示对仍具影响力的前任的尊重.

Kuijs称,"我们有望看到迄今为止最全面大胆的改革策略出炉.但这将需要等到明年某个时候,在新任领导人开始主导决策之後."

**漫长等待**

至于欧元区方面,希腊与国际金主就新救援达成协议的进程似乎陷入漫长的等待中.而只有得到救援,希腊才能延展外债及重组赢弱的银行业.欧元区财长周一将召开会议评估状况.

西班牙是否会寻求新救援、意大利明年春季的大选和法国对改革的意向都让人存疑,难怪欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称,他预期欧元区经济将保持疲软.

路透访问的分析师预期,定於周四公布的欧元区第三季国内生产总值(GDP)料萎缩0.2%,幅度与第二季相同.

经济前景也不佳.德国周五表示,冬季"经济动能料将明显减弱".而对於部分国家而言,那麽说都算是保守的.

就拿葡萄牙来说,该国正在强制实行其历史上规模最大的增税举措,以努力实现预算赤字目标.德国总理梅克尔周一将到访葡萄牙,以示对该国政府的支持.

Banco Carregosa分析师Joao Leite预期2013年葡萄牙经济将至少萎缩2%,幅度是政府预期的两倍.

Leite表示,增税正在"扼杀经济",而且会促使更多活动转入地下,可能导致政府债务与GDP之比上升而非下降.

葡萄牙很可能需要第二笔国际救助款,然後进行债务重组.

他称,"你无法要求人们加倍工作,少挣一半的钱而不抱怨.就社会面而言这将是不可持续的.这就是我们为何必须在几年後商讨债务重组的原因."

**日本境况不佳**

据路透调查的分析师预计,将於周三和周五公布的美国10月零售销售和工业生产可能均微升0.2%,难以显示经济强劲复苏.

上周维持货币政策不变後,英国央行将於周三公布的最新通胀报告料显示该央行如何看待未来数月的风险状况.

同一日出炉的英国就业数据料将持平.

日本政府周一公布第三季经济料较前季萎缩0.9%,或环比年率为下滑3.4%,愈发让人关注该国将采取何种手段来打破成长疲弱和信心低迷的恶性循环.(完)

--编译 徐文焰/兰秀娟/梁睿雪/王翔琼;审校 白云/张涛

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