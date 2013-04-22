一周经济焦点：欧元区经济仍在黑暗中徘徊 美国增长前景亦有疑问

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 欧元区PMI可能仍徘徊在荣枯分水岭下方
* 甚至出口大国德国的情况也十分暗淡
* 美国料公布第一季经济环比年率为增长3.0%
撰稿 全球经济记者魏伦 编译 徐文焰/王翔琼
路透伦敦4月21日 - 本周在对欧元区经济的4月表现有一个初步了解后，全球主要央行可能更有理由进一步实施史无前例的货币宽松举措。
欧元区4月采购经理人指数(PMI)初值可能为该地区经济疲态增添佐证。德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行决定降息之前，必须出现此类经济疲弱的证据。
由数据提供商Markit进行的调查结果料显示，4月欧元区综合PMI持平于46.5，远低于荣枯分水岭50。
简言之，欧元区经济仍是一潭死水。
“我们需要更多的货币刺激措施。对我来说，这意味着降低利率，”Moody's Analytics首席分析师Mark Zandi说。
魏德曼等一些人认为，货币政策并未传导至所有欧元区国家的事实，比欧洲央行的确切立场更重要。
因此南欧国家的举债成本比欧元区核心国家要高得多。
Zandi认为，下调欧洲央行目前处于0.75%的主要政策利率，不会重振亟需强化的银行信贷活动，但将削弱欧元。
Zandi指出，这将帮助出口，尤其是促进德国出口，这对争取大众支持阻止欧元解体的紧急措施，至关重要。
“要在近期内保持欧元区统一，最重要的事情就是确保德国经济仍然稳健且失业率持低。需要德国民众支持欧元区。”他表示。
**出口阻力**
德国依赖出口的经济优于多数其他欧元区国家，但据路透访问的分析师预计，德国智库Ifo公布的月度企业调查可能显示，企业景气判断指数下滑。
“看一下中国和美国传出的最新迹象，(就会发现)德国企业的出口增长前景已经明显恶化，”大和资本市场的分析师Tobias Blattner表示。
因此，欧洲央行将密切关注的不仅仅是欧元区最新的PMI数据，还有地区主要国家的PMI数据。在过去几个月中，经贸易加权计算的数据有所下滑。
Blattner预期欧洲央行将在5月会议上降息。虽然多数央行官员质疑降息能有什么作用，但他表示，这个象征性举措将令市场预期，当局会出台更多的非传统举措以刺激向欧元区二线国家放贷。
“他们都知道需要(在降息的)同时或者一个月后配合出台进一步的非传统措施，”他说。“这非常重要。降息后人们会说，下一步肯定是会带来影响的举措。”
**美国增长前景存疑**
上周出炉的两份美国地区联邦储备银行调查报告意外疲弱，令外界益发认为，美国经济正连续第四年出现春季增长减速的局面。
这一前景可能令周五料将表现强劲的第一季国内生产总值(GDP)报告黯然失色。
路透访问的分析师预期，第一季经济增长环比年率将为3.0%，远高于2012年第四季的增长0.4%，尽管工资税上调和联邦政府全面减支举措带来拖累。
而华尔街分析师预计全年增长率约为2%。不过Albion金融集团的首席分析师Jason Ware则认为，增长率将接近2.5%。
“经济回暖，加之房屋与企业投资大幅增长，应能帮助推动经济增长度过政府预算削减的难关...”他说。
Ware预期，月度非农就业岗位在3月仅增长8.8万个之后，增幅将回升至15-20万之间。
美国经济增长的另一大动力将是楼市。3月房屋开工年率跳增7%至逾100万户，Ware认为鉴于市场复苏的起点非常低，这一数字“令人吃惊”；而本周将发布的新屋与成屋销售数据预计将显示上升。
“就业和楼市是目前为止最大的增长推动因素，”Ware表示，“这两方面能帮助修复家庭财务状况，并让我们对今年余下时间内的经济前景抱有一定的乐观预期。”(完)
(译文审校 张荻/程琳/李爽)
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