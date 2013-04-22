一周经济焦点：欧元区经济仍在黑暗中徘徊 美国增长前景亦有疑问

* 欧元区PMI可能仍徘徊在荣枯分水岭下方

* 甚至出口大国德国的情况也十分暗淡

* 美国料公布第一季经济环比年率为增长3.0%

撰稿 全球经济记者魏伦 编译 徐文焰/王翔琼

路透伦敦4月21日 - 本周在对欧元区经济的4月表现有一个初步了解后，全球主要央行可能更有理由进一步实施史无前例的货币宽松举措。

欧元区4月采购经理人指数(PMI)初值可能为该地区经济疲态增添佐证。德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行决定降息之前，必须出现此类经济疲弱的证据。

由数据提供商Markit进行的调查结果料显示，4月欧元区综合PMI持平于46.5，远低于荣枯分水岭50。

简言之，欧元区经济仍是一潭死水。

“我们需要更多的货币刺激措施。对我来说，这意味着降低利率，”Moody's Analytics首席分析师Mark Zandi说。

魏德曼等一些人认为，货币政策并未传导至所有欧元区国家的事实，比欧洲央行的确切立场更重要。

因此南欧国家的举债成本比欧元区核心国家要高得多。

Zandi认为，下调欧洲央行目前处于0.75%的主要政策利率，不会重振亟需强化的银行信贷活动，但将削弱欧元。

Zandi指出，这将帮助出口，尤其是促进德国出口，这对争取大众支持阻止欧元解体的紧急措施，至关重要。

“要在近期内保持欧元区统一，最重要的事情就是确保德国经济仍然稳健且失业率持低。需要德国民众支持欧元区。”他表示。

**出口阻力**

德国依赖出口的经济优于多数其他欧元区国家，但据路透访问的分析师预计，德国智库Ifo公布的月度企业调查可能显示，企业景气判断指数下滑。

“看一下中国和美国传出的最新迹象，(就会发现)德国企业的出口增长前景已经明显恶化，”大和资本市场的分析师Tobias Blattner表示。

因此，欧洲央行将密切关注的不仅仅是欧元区最新的PMI数据，还有地区主要国家的PMI数据。在过去几个月中，经贸易加权计算的数据有所下滑。

Blattner预期欧洲央行将在5月会议上降息。虽然多数央行官员质疑降息能有什么作用，但他表示，这个象征性举措将令市场预期，当局会出台更多的非传统举措以刺激向欧元区二线国家放贷。

“他们都知道需要(在降息的)同时或者一个月后配合出台进一步的非传统措施，”他说。“这非常重要。降息后人们会说，下一步肯定是会带来影响的举措。”

**美国增长前景存疑**

上周出炉的两份美国地区联邦储备银行调查报告意外疲弱，令外界益发认为，美国经济正连续第四年出现春季增长减速的局面。

这一前景可能令周五料将表现强劲的第一季国内生产总值(GDP)报告黯然失色。

路透访问的分析师预期，第一季经济增长环比年率将为3.0%，远高于2012年第四季的增长0.4%，尽管工资税上调和联邦政府全面减支举措带来拖累。

而华尔街分析师预计全年增长率约为2%。不过Albion金融集团的首席分析师Jason Ware则认为，增长率将接近2.5%。

“经济回暖，加之房屋与企业投资大幅增长，应能帮助推动经济增长度过政府预算削减的难关...”他说。

Ware预期，月度非农就业岗位在3月仅增长8.8万个之后，增幅将回升至15-20万之间。

美国经济增长的另一大动力将是楼市。3月房屋开工年率跳增7%至逾100万户，Ware认为鉴于市场复苏的起点非常低，这一数字“令人吃惊”；而本周将发布的新屋与成屋销售数据预计将显示上升。

“就业和楼市是目前为止最大的增长推动因素，”Ware表示，“这两方面能帮助修复家庭财务状况，并让我们对今年余下时间内的经济前景抱有一定的乐观预期。”(完)

(译文审校 张荻/程琳/李爽)

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