一周经济焦点：美联储会继续等待就业市场大幅改善

路透伦敦1月27日 - 有人认为全球经济正面临日益逼近的"货币战争"威胁.美国联邦储备委员会(美联储,FED)的超级宽松货币政策是造成这种战争的根源,但不要指望美联储会很快恢复政策常态.

美联储上月刚刚表示,若通胀条件允许,预计会将短期利率维持在非常低的水准,直到美国失业率降至6.5%.美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二、周三召开会议.

美联储的这个目标仍很遥远.路透调查显示,1月美国失业率料持稳在7.8%,非农就业岗位料增加15.5万个,与12月一致.美国非农就业报告将于周五公布.

因此,若美联储做出其它举动,而不是重申上月决定的维持短期利率在0-0.25%,以及每月购买850亿美元债券以压低长期利率,那将是巨大的意外.

UniCredit Bank分析师Harm Bandholz指出,现在唯一的疑问是,既然反对本轮购债计划的里奇蒙联储总裁拉克尔在联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权已经到期,这次会议决定会不会是全票通过.

路透访问的分析师大多预计,美联储无限量购债计划明年还会维持很长时间,即便经济面消息以及市场信心明显改善.

周三公布的第四季GDP初值料显示,经济环比年率成长1.2%,第三季为成长3.1%.

当季经济还将呈疲态,因为2%的薪资税减免到期,将抑制消费者支出.

但Bandholz预计,今年其他几季经济平均增速在2.8%.他说,这将是迄今最为强劲的三季经济复苏.

"美国经济前景大有改观.过去三年我持谨慎态度,但现在我的看法趋于乐观,"他说.

**美联储等待机会**

2013年,楼市复苏将对GDP增长至少起到0.5个百分点的推动作用,资本支出也可能复苏,因为围绕预算协商的不确定性已经获得很大程度的缓解,Bandholz称.

"该体系内存在大量被压抑的需求.我认为所有这些投资并未放弃,只是延期而已,"他说.

某些时候,投资者对于世界各大央行极为宽松立场的兴奋将让位于这些央行可能撤出宽松政策的忧虑.

美银美林驻纽约分析师Gustavo Reis表示,对于印钞成本的忧虑可能蔓延,但可能被欧美财政紧缩增长的影响引发的不确定性抵消.

"总之,尽管全球经济活动现在似乎比2012年任何时候都更为活跃,但我们预计决策者主要忧虑仍是下行风险,"他在一份报告中指出.

该行预计美联储不会考虑在2014年前停止资产购买举措,而日本央行最新公布的货币宽松措施可能是"长期而重大的".

许多分析师认为日本的大胆货币行动姗姗来迟,因为日本20年来名义产出没有增长,使得日本政府背负的债务与GDP之比超过220%.

但伦敦咨询公司经济与商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)主管Douglas McWilliams担心日本的决议会将全球经济拖进无法预知的货币战争中.

"这就比如有人对你粗暴以待,于是你以暴制暴.人们会采取针锋相对的行为,"他称.

**汇率摩擦,但不是战争**

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)上周表示货币战争的说法言过其实,并称各国应采取适当的政策使经济重回正轨,汇率相应也会受到影响.

然而McWilliams表示,问题在于各国很难认同不爆发货币战争.

例如德国总理梅克尔上周表达了德国对日本可能企图故意削弱日圆,从而提高其出口产品竞争力的忧虑.

McWilliams说道,"所以我们会看到一段时期内波动剧烈,之后有关各国将达成某种协议."

本周欧元区经济数据面相对平静,其中包括货币供应数据和欧盟执委会公布的信心调查,市场关注的焦点可能还是欧元.

美联储和日本央行均在扩充资产负债表规模,欧洲央行开始回笼去年向银行业者提供的部分紧急贷款.

欧洲央行周五称,银行业者将提前偿还1,370亿欧元廉价资金.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)对路透表示,"我不确定欧元目前是否过强,但可以肯定的是,我们不愿看到竞争性货币贬值,这将对欧元有负面影响."(完)

(翻译 张荻; 审校 李爽)

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