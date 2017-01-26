中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月23日-26日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周微贬0.04%。本周美元指数震荡下行，但人民币并未随之升值，主要因为仍有大量客盘逢低购汇。另外，作为春节前最后一周，市场流动性较差，汇价波幅也有所扩大，而成交量缩减。此外，由于人民币流动性处于紧平衡状态，境内美元/人民币掉期曲线上移，一年期掉期点一度升至14个月新高。预计节后汇价中枢将趋稳，但日内较大波动或将持续。

公开市场操作:

--此前祭出临时流动性便利（TLF）操作后，当周中国央行公开市场顺势净回笼；但考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。

他们并称，MLF和公开市场操作的“恩威并济”旨在维护资金面平稳的同时，防止向市场传达宽松信号，预计节后央行仍将灵活运用公开市场和MLF等工具组合，不过其总体态度仍将偏紧。

债市:

--中国银行间债市当周大幅走弱，央行续做六个月及一年期MLF，但利率意外上调10个bp(基点)，为多年来首度释放货币政策偏紧信号，债市情绪受到重创；10年国债收益率涨约10个bp接近去年12月高点，10年期活跃国开债收益率升破4%。节后流动性预期维持谨慎，且更多去杠杆政策尚未靴子落地，短期内债市或仍面临调整压力。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周缩量小涨。春节长假前最后一个交易周，投资者参与意愿较弱。本周市场行情尽管受到春节前谨慎情绪的主导，交投比较低迷，但市场仍在平缓的进行着技术面和情绪面的修复。如春节期间国外市场能保持平稳，预计节后流动性趋紧及交投意愿低迷的情况将有所改善，大盘震荡企稳行情有望延续。(完)