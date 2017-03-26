一周经济焦点：英国将启动第50条款 退欧大战正式开打

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透都柏林3月24日 - 英国退欧为时九个月的“虚假战争”下周料画上句号，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将向欧盟告知英国的退欧意愿，长达两年的史无前例谈判就此拉开序幕。
特雷莎·梅周三将致信欧洲理事会主席图斯克，启动里斯本条约第50条款。图斯克则将在48小时内，向欧盟其他27个成员国递交谈判方针草案。
这意味着在艰难缓慢地划分战线之后，战斗终将正式打响。
英国似乎准备“硬退欧”，想要来个一刀两断，重获对移民问题的控制权。而欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)列出谈判主要条件，称需及早在公民权、资金和边境方面取得共识。
但特雷莎·梅并未透露将采取什么策略，来为英国争取到“尽可能最好的协议”。她下周的信函以及图斯克的回复，可能会向急于了解细节的市场提供一些线索，看看未来的路将有多么坎坷。
“这一进程的基调可能会影响英镑市场，”Investec分析师Chris Hare说。
特雷莎·梅还有一些国内政治事务需要处理：北爱尔兰将在周一的截止日期之前组建新的地区政府，否则决策权将可能交还给伦敦；苏格兰议会周二将投票决定是否支持举行第二轮独立公投。英国第四季国内生产总值(GDP)数据周五登场，数据料显示走上退欧谈判桌之际，英国经济表现比去年6月大多数人预计的要好得多。
英国截至2月三个月的零售销售录得近七年最大降幅，因燃料价格上涨侵蚀了购物者的可支配收入。下周的抵押贷款批准宗数，房价和消费者信心等经济数据，可能值得更密切关注。
**特朗普遭重挫**
美国众议院共和党领导人周五撤回了全面检讨美国医保体系的议案，因支持度不够。这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。
华盛顿邮报记者告诉美国MSNBC新闻网站，特朗普称医保议案努力暂时结束，他将在今年某个时点重新将医保议案提交国会。
富国资产管理高级投资组合经理Margaret Patel称，看来市场原本担心，特朗普政策计划会因医保问题而完全停滞。既然他们暂时撤回了医保议案，我认为市场反而会更加乐观，认为他们能做一些更可为的、不是那么复杂的事情，比如监管改革和减税等。
数位美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员将发表讲话，美国还将公布第四季GDP终值和一系列重要的制造业数据。
下周经济数据日程密集，其中欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值尤为夺目，2月HICP确认为较上年同期上涨2.0%，创四年高位，急速升至欧洲央行(ECB)“低于但接近2%”的目标。
欧元区通胀率升高，迫使利率制定者决定将何时以何种方式退出特别刺激措施，不过基本通胀数据仍疲弱，故迄今引发的讨论有限。
“我们认为这种升势本月料结束，”RBC Capital Markets的分析师团队在谈到整体通胀年率连升六个月时这样说。
“随着油价效应消退，而基本通胀仍疲弱，我们预计整体通胀将从此继续趋缓，到年底时年率降至1.5%。”
一些新兴国家央行下周也将召开会议。墨西哥央行周四开会，此前通胀率飙升至八年高位，促使央行总裁暗示继上月升息后将进一步调高利率。目前墨西哥利率处于近八年高位。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李爽)
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。