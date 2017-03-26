一周经济焦点：英国将启动第50条款 退欧大战正式开打

资料图片：2017年1月26日，一名记者在英国议会大厦前手持政府提出的退欧法案复印件。 REUTERS/Toby Melville

路透都柏林3月24日 - 英国退欧为时九个月的“虚假战争”下周料画上句号，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将向欧盟告知英国的退欧意愿，长达两年的史无前例谈判就此拉开序幕。

特雷莎·梅周三将致信欧洲理事会主席图斯克，启动里斯本条约第50条款。图斯克则将在48小时内，向欧盟其他27个成员国递交谈判方针草案。

这意味着在艰难缓慢地划分战线之后，战斗终将正式打响。

英国似乎准备“硬退欧”，想要来个一刀两断，重获对移民问题的控制权。而欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)列出谈判主要条件，称需及早在公民权、资金和边境方面取得共识。

但特雷莎·梅并未透露将采取什么策略，来为英国争取到“尽可能最好的协议”。她下周的信函以及图斯克的回复，可能会向急于了解细节的市场提供一些线索，看看未来的路将有多么坎坷。

“这一进程的基调可能会影响英镑市场，”Investec分析师Chris Hare说。

特雷莎·梅还有一些国内政治事务需要处理：北爱尔兰将在周一的截止日期之前组建新的地区政府，否则决策权将可能交还给伦敦；苏格兰议会周二将投票决定是否支持举行第二轮独立公投。英国第四季国内生产总值(GDP)数据周五登场，数据料显示走上退欧谈判桌之际，英国经济表现比去年6月大多数人预计的要好得多。

英国截至2月三个月的零售销售录得近七年最大降幅，因燃料价格上涨侵蚀了购物者的可支配收入。下周的抵押贷款批准宗数，房价和消费者信心等经济数据，可能值得更密切关注。

**特朗普遭重挫**

美国众议院共和党领导人周五撤回了全面检讨美国医保体系的议案，因支持度不够。这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。

华盛顿邮报记者告诉美国MSNBC新闻网站，特朗普称医保议案努力暂时结束，他将在今年某个时点重新将医保议案提交国会。

富国资产管理高级投资组合经理Margaret Patel称，看来市场原本担心，特朗普政策计划会因医保问题而完全停滞。既然他们暂时撤回了医保议案，我认为市场反而会更加乐观，认为他们能做一些更可为的、不是那么复杂的事情，比如监管改革和减税等。

数位美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员将发表讲话，美国还将公布第四季GDP终值和一系列重要的制造业数据。

下周经济数据日程密集，其中欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值尤为夺目，2月HICP确认为较上年同期上涨2.0%，创四年高位，急速升至欧洲央行(ECB)“低于但接近2%”的目标。

欧元区通胀率升高，迫使利率制定者决定将何时以何种方式退出特别刺激措施，不过基本通胀数据仍疲弱，故迄今引发的讨论有限。

“我们认为这种升势本月料结束，”RBC Capital Markets的分析师团队在谈到整体通胀年率连升六个月时这样说。

“随着油价效应消退，而基本通胀仍疲弱，我们预计整体通胀将从此继续趋缓，到年底时年率降至1.5%。”

一些新兴国家央行下周也将召开会议。墨西哥央行周四开会，此前通胀率飙升至八年高位，促使央行总裁暗示继上月升息后将进一步调高利率。目前墨西哥利率处于近八年高位。(完)