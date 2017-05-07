一周经济焦点：法国大选牵动欧元命运 英国央行料维持政策现状

路透伦敦5月5日 - 欧盟和欧元的命运，可能系在周日法国总统大选结果上。

亲欧盟的中间派候选人马克龙预计会赢得大选，市场会将马克龙胜选视为欧洲政治风险正在消退的迹象。而如若极右翼候选人勒庞意外胜出，则法国弃用欧元、甚至退出欧盟的风险将升温。

周五公布的调查显示，马克龙以62%对38%的支持率遥遥领先勒庞。但鉴于近期诸如特朗普入主白宫和去年英国退欧等令人震惊的政治事件，投资者对民调保持戒慎。

勒庞最近淡化让法国退出欧盟和弃用欧元的计划，称这也许不是她的优先要务。不过最新路透调查显示，如果勒庞当选法国总统，则欧元可能将重挫5%。

没有主要调查显示勒庞会当选，但若真的胜选，可能会加剧金融市场波动，尤其是欧洲股市、债市和汇市的波动。而若马克龙当选，则会维持现状。

“我们预计马克龙在周日的法国总统大选第二轮投票中胜出。这样的结果会让欧元区的政治风险沉寂一段时间，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的Valentin Marinov说。

上月的路透调查显示，未来一年欧元区经济增长预计将稳定但温和，但这在一定程度上要取决于马克龙入主爱丽舍宫。

未来一周，欧元区无计划发布关于第二季初经济表现的重要数据，但周五数据将显示工业生产在第一季末时力道如何。

本周稍早的采购经理人指数(PMI)显示，欧元区企业活动在2017年第二季开局创下六年来最佳表现，暗示欧元区经济普遍且持续复苏。

**英国央行料按兵不动**

海峡彼岸的英国，自退欧公投以来经济表现意外的好。英国央行将召开政策会议，但预计不会有意外之举。

接受路透访问的62位分析师，无一预计英国央行周四会对处于纪录低点0.25%的利率做出调整。最近的路透调查预计，央行至少在2019年之前都将按兵不动，观望退欧谈判的进展。

调查显示，若谈判吵得不可开交，会给英国经济构成最大风险；若谈判进展顺利，则将是最为利好经济的因素。

据路透调查，有近三分之二的外汇策略师认为英国执政的保守党在6月大选将会赢得压倒性的胜利。因此英国在退欧谈判中的立场可能将由特雷莎·梅来决定。

若民调预估准确，则特雷莎·梅的退欧路线将赢得新的有力支持。

“离英国6月8日大选剩下不到五周时间，政治也可能成为重点关注对象，”Investec分析师团队的报告称。

英国央行还需要考量的是，通胀率守在2%上方，今年还将超越薪资增幅，支撑经济的消费者支出因而遭到冲击。

英国央行还将公布季度通胀报告，统计局将发布工业生产和建筑业产出，此外贸易收支和英国皇家测量师协会(RICS)房价差值也将出炉。

未来一周还有新西兰、马来西亚、秘鲁和菲律宾的央行召开会议。预计这些央行也会维持政策现状。

中国将公布一系列月度数据。近来中国当局强调金融稳定风险，密切监控信贷，所以4月数据将引发关注。

美国方面的重要数据很少，但周五的零售销售和核心通胀数据，料夯实美国联邦储备委员会(美联储/FED)在6月升息的预期。(完)