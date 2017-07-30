一周焦点：欧元区通胀放缓但经济强劲成长 冷热两样情

资料图片：2015年2月，法兰克福，欧洲央行总裁德拉吉在一张特大号欧元票样上的的签字。

路透布鲁塞尔7月27日 - 在国际货币基金组织(IMF)调高成长预估，同时希腊也重回发债市场之后，未来一周公布的数据应会证实欧元区经济热络，不过通胀数据可能会对欧洲央行开始缩紧政策的计划泼上一盆冷水。

欧元区第一季成长远优于美国及英国的疲软表现，4-6月的景气扩张脚步也未见放缓。

欧元区第二季成长力道或许不会傲视群伦，因美国在消费者支出及企业设备投资带动下，经济成长环比年率反弹至2.6%。不过欧元区料再度胜过动能不振的英国。

欧元区4-6月当季经济料较前季成长0.6%，相当于环比年率2.4%，这将是欧元区经济连续第三季以0.5%或以上的速度扩张，为2007-2008年间以来首见。

“过去五六年全球经济只有美国推动成长，就好像超大型客机只用了一颗引擎在飞一样，但如今似乎欧元区也加大贡献，亚洲方面也有令人振奋的迹象，”ING首席国际经济分析师James Knightley表示。

周五公布的数据显示，欧元区第二大经济体--法国连续第三季以0.5%的速度增长，西班牙则是成长了0.9%，回到金融危机前的水准。

“动能来了。就经济表现来说，成长已经扩及更多国家。情况已经不再像是只有德国带头往前走...看来的确已经有了自立自强的动能，”Knightley称。

7月欧盟执委会编制的经济景气指数连续三个月成长，来到新的10年高点，因居于主导地位的服务业成长升温。所有产业及消费者的信心都远高于历史平均水平。

IMF调高了中国和欧元区的展望，但同时下调美国和英国的预估。IMF称欧元区复苏正在增强，且更为全面，因内需更加强劲，不过IMF也对下档风险提出警告。

**通胀疲软、欧元走强**

年初法国及荷兰大选前的政治风险如今已经消退，在此同时希腊在停止发债三年之后如今又重返债市。

五年前，欧洲央行总裁德拉吉誓言将“不惜一切代价”拯救欧元。他推行的超级宽松货币政策是经济强劲增长的推手之一，今年的效果更是明显，因银行对民间部门贷款增长5月触及10年高点。

当下问题在于何时退出宽松政策。经济强劲增长应会让欧洲央行倾向控制资产购买，但决策人士仍在等待通胀。

周一即将公布的欧元区7月通胀数据料持稳于1.3%，远低于欧洲央行的接近但不超过2%的目标。或许更为重要的是，扣除波动剧烈的能源和未加工食品价格之后的核心通胀率料下滑。

“经济正在复苏，劳动市场表现不俗，但我们认为年底前核心通胀率将在1%或以下水准，”德国商业银行分析师Marco Wagner表示。“除了德国以外，法国、意大利、西班牙或葡萄牙仍存在产能过剩、失业相对偏高等问题。”

反弹迹象最为明显的是，欧元从年初的1.05美元上涨至1.17美元。意大利裕信(UniCredit)周四将年底时欧元/美元汇价预估调高至1.20美元，2018年底的“均衡”汇价为1.25美元，先前的预估分别为1.14美元及1.18美元。

“政治风险因素已经排除，”裕信策略研究联席主管Vasileios Gkionakis表示，“这将带动汇价向我们估算的公允价值靠拢，还很有可能会超涨。”

当然欧元走强可能会打击欧元区经济成长，并压抑通胀，这是欧洲央行决策官员必须进一步考量的问题。

除了欧洲以外，美国周五将公布的7月就业报告将会是分析师及美国联邦储备委员会(FED/美联储)关注的重要数据；美联储下次将于9月19-20日召开会议。

美国6月非农就业人口增幅超出预期，预料7月将会放缓，但仍将保持在强健水准，说明劳动市场表现强劲，这料将让美联储继续朝向年内第三度升息迈进。

不过平均薪资增长或许更形重要。预估平均薪资增长0.3%，创2月以来最大增幅，之前几个月的涨幅都介于0.1-0.2%。(完)