一周焦点：美联储未来升息线索才是本月会议的关注焦点

路透巴黎12月9日 - 美国联邦储备委员会(美联储)政策会议即将召开，届时最为重要的问题将是，美联储明年升息速度的快慢，全球投资者都想知道答案。

但经济学家认为，联储决策者可能保留悬念，直至特朗普政府阐明减税和基础设施支出计划。

周三会议上美联储将作出一年来首次升息的决定，对此几乎没什么疑问，市场接近百分百地消化了这样的预期，相信联储将把指标利率目标区间上调25个基点。

“升息预期被完全消化，关注的重点将会放在声明以及最新经济预估摘要上面，”意大利裕信银行(UniCredit)经济分析师在研究报告中写到。

“虽然金融市场为即将上任的政府将要实施财政刺激的前景欢欣不已，但我们预计，在这些计划获得批准前，美国联邦公开市场委员会(FOMC)的委员们不会把这样的情景纳入自己的预估中，”他们补充说。

美联储在全球主要央行中越来越显得卓尔不群，此前欧洲央行在周四宣布将资产购买计划至少延长至2017年底，只不过购买速度放慢。

同时，外界普遍预期英国央行将在周四乃至以后一段时间的政策会议上维持指标利率在0.25%不变，因央行在竭力应付来自通胀、经济成长以及英国决定退出欧盟这些方面的风险。

数据方面，周四主要经济体的采购经理人指数(PMI)初值以及美国的各种企业信心调查将会提供线索，揭示临近年底时的信心情况。

美国的零售销售数据将于周三公布，投资者将特别留意，是否有迹象说明减税和刺激的前景已经在推升信心。

“各种听闻的信息以及调查的结果都暗示，企业和消费者信心在大选后有所改善，”美银美林的经济学家Michelle Meyer和Alexander Lin在研究报告中写到。

“动物精神的增强可能放大财政刺激对经济的提振，”使我们对2017和2018年美国经济分别成长2.0%和2.5%的预估有上修的可能，他们补充说。

考虑到这一点，投资者还将把目光集中到美国当选总统特朗普上月计划的12月15日记者会上，探究他是否对经济政策计划有所暗示。(完)