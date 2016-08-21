一周焦点：美联储动向费猜疑 叶伦演说登场令升息讨论沸沸扬扬

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透马德里8月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)是升息还是不升息呢？关于这方面的讨论在未来一周仍将沸沸扬扬，联储主席叶伦的谈话将备受关注，以期得到一些蜘丝马迹。
近几日美联储官员们释出不少矛盾的讯号，全球主要央行总裁将自8月25日起参加在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的年会。叶伦则订于隔日发表演说。
近期一连串强劲的美国就业数据，引发美联储一些决策者发表暗示最快可能9月升息的乐观看法，尽管美联储上次会议记录释出混乱的讯息令升息前景蒙上阴霾。
美联储7月26-27日政策会议记录显示，利率制定者对于是否需要马上紧缩政策的看法分歧，一些委员认为需要看到更多的经济数据，包括聘雇速度等，之后才能讨论升息问题。
叶伦的谈话可能令升息速度缓慢的看法更加巩固。
“叶伦或将提供她目前对就业增长前景、通胀和经济成长的评估，并暗示谨慎行事是否仍适切，抑或是否即将升息，”汇丰分析师在研究报告中表示。
美联储去年12月进行了近十年来的首次升息，但自此之后便按兵不动，因有迹象显示全球经济成长蹒跚且美国通胀迟滞。
对升息状况的不确定，如今已重创美元，美元兑欧元来到接近八周低位。
叶伦的盟友--纽约联邦储备银行总裁杜德利，因看好美国经济全面改善，是近几日对短期内可能升息发出更为乐观看法的官员之一。
未来一周陆续出炉的调查和数据将增强这样的情况，周二将公布7月新屋销售、周三则有7月成屋待完成销售及6月房屋价格数据。
此外，周二还将公布美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值，将提供更多关于制造业是否更接近克服低油价等不利条件的线索。
**英国退欧影响**
英国6月公投退欧后，欧元区经济体仍在慎防任何冲击信心、产出以及制造与服务企业订单的迹象。
迄今还没见到明显的冲击，这让还在“观望”状态的欧洲央行有了一些喘息空间，并避开了对进一步刺激政策的过度期待，尽管欧洲央行有暗示其愿意采取行动。
周二出炉的欧元区综合PMI指数，普遍预期将会反映出企业对英国公投退欧持续展现韧性，即使活动增长仍平淡。
德国备受关注的Ifo企业景气判断指数将在周四公布，应该不会有太大的变动。
“即将出炉的欧元区PMI以及德国Ifo企业景气判断指数，应该是持续上下波动，”德国商业银行首席分析师Jorg Kramer在研究报告中表示。
英国将公布第二季国内生产总值(GDP)修正值，应该能进一步显示英国公投退欧前的企业投资和消费者支出表现。之前的初值显示GDP扩张0.6%。
在日本方面，8月26日将公布7月通胀数据。渣打银行分析师表示，整体消费者物价指数(CPI)料较上年同期下滑0.4%。
“7月通胀率不太可能进一步恶化，但这将是整体和核心通胀率3月以来连续第五个月零成长。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透雅加达1月13日 - 印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)