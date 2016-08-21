一周焦点：美联储动向费猜疑 叶伦演说登场令升息讨论沸沸扬扬

2016年5月27日，美联储主席叶伦在哈佛大学的活动现场发表讲话。 REUTERS/Brian Snyder

路透马德里8月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)是升息还是不升息呢？关于这方面的讨论在未来一周仍将沸沸扬扬，联储主席叶伦的谈话将备受关注，以期得到一些蜘丝马迹。

近几日美联储官员们释出不少矛盾的讯号，全球主要央行总裁将自8月25日起参加在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的年会。叶伦则订于隔日发表演说。

近期一连串强劲的美国就业数据，引发美联储一些决策者发表暗示最快可能9月升息的乐观看法，尽管美联储上次会议记录释出混乱的讯息令升息前景蒙上阴霾。

美联储7月26-27日政策会议记录显示，利率制定者对于是否需要马上紧缩政策的看法分歧，一些委员认为需要看到更多的经济数据，包括聘雇速度等，之后才能讨论升息问题。

叶伦的谈话可能令升息速度缓慢的看法更加巩固。

“叶伦或将提供她目前对就业增长前景、通胀和经济成长的评估，并暗示谨慎行事是否仍适切，抑或是否即将升息，”汇丰分析师在研究报告中表示。

美联储去年12月进行了近十年来的首次升息，但自此之后便按兵不动，因有迹象显示全球经济成长蹒跚且美国通胀迟滞。

对升息状况的不确定，如今已重创美元，美元兑欧元来到接近八周低位。

叶伦的盟友--纽约联邦储备银行总裁杜德利，因看好美国经济全面改善，是近几日对短期内可能升息发出更为乐观看法的官员之一。

未来一周陆续出炉的调查和数据将增强这样的情况，周二将公布7月新屋销售、周三则有7月成屋待完成销售及6月房屋价格数据。

此外，周二还将公布美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值，将提供更多关于制造业是否更接近克服低油价等不利条件的线索。

**英国退欧影响**

英国6月公投退欧后，欧元区经济体仍在慎防任何冲击信心、产出以及制造与服务企业订单的迹象。

迄今还没见到明显的冲击，这让还在“观望”状态的欧洲央行有了一些喘息空间，并避开了对进一步刺激政策的过度期待，尽管欧洲央行有暗示其愿意采取行动。

周二出炉的欧元区综合PMI指数，普遍预期将会反映出企业对英国公投退欧持续展现韧性，即使活动增长仍平淡。

德国备受关注的Ifo企业景气判断指数将在周四公布，应该不会有太大的变动。

“即将出炉的欧元区PMI以及德国Ifo企业景气判断指数，应该是持续上下波动，”德国商业银行首席分析师Jorg Kramer在研究报告中表示。

英国将公布第二季国内生产总值(GDP)修正值，应该能进一步显示英国公投退欧前的企业投资和消费者支出表现。之前的初值显示GDP扩张0.6%。

在日本方面，8月26日将公布7月通胀数据。渣打银行分析师表示，整体消费者物价指数(CPI)料较上年同期下滑0.4%。

“7月通胀率不太可能进一步恶化，但这将是整体和核心通胀率3月以来连续第五个月零成长。(完)