一周焦点：美联储官员将鱼贯发言 投资人洗耳恭听

路透伦敦5月20日 - 未来一周投资人将密切关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)多位决策官员的谈话，以研判美联储会多快升息，而欧洲国家财长料将达成协议，为希腊提供更多援助。

日前公布的美联储4月会议记录显示，官员对于升息前景的乐观程度出乎外界预料。这引发美元、美债及欧债收益率上扬。

过去几天美联储官员的谈话，令市场更加认为美联储将很快收紧政策，促使分析师揣摩6月还是7月会升息。

“我们仍认为美联储比较可能继续观望。但升息即将到来的风险相当大，”德国商业银行分析师在周五客户报告中表示。

未来一周发表谈话的美联储官员之中，最重要的将是主席叶伦，她周五将出席哈佛大学主办的讨论会。在此之前，旧金山、圣路易斯、达拉斯、明尼亚波利斯等地区联储总裁，也都将发表谈话。

会议记录显示，美联储官员4月时为升息设下的一个重要前提条件是，第二季经济增长加速迹象，以及就业与通胀率上扬。

由于第二季国内生产总值(GDP)数据要到7月底才会出炉，未来一周投资人料将聚焦于周五公布的第一季GDP修正值。

在一项路透调查中，分析师初步普遍看法预测第一季GDP增幅将上修至0.9%，高于初值的0.5%。

“数据显示美国第一季经济表现并不像原先想的那么糟，”德国商业银行称。“愈来愈多证据指向第二季增速明显更强。”

但有个因素可能会阻止美联储下个月升息，也就是对于英国退欧公投相关影响的担忧。英国公投将在6月23日举行。

目前为止，英国数据几乎没有显示出“英国退欧”对经济活动造成影响的迹象。周四将公布的第一季GDP细项数据将受到密切关注，以研判是否有冲击企业投资的迹象。

外界普遍预期加拿大央行周三将维持利率不变，尽管加拿大4月通胀率上扬。加拿大央行曾表示，通胀率目前受到短期性因素影响。

欧洲方面，欧洲央行承诺超宽松政策将持续很长一段时间，而匈牙利周二料将降息。

**协助希腊**

周一将公布法国、德国及欧元区采购经理人指数(PMI)初值，料将显示企业活动稳定成长。

但欧元区未来一周主要焦点将是周二的欧元集团财长会议，各国财长料将同意提供新援助，使希腊未来几个月得以偿付债权人。

负责会议准备工作的欧元区官员表示，欧元集团财长可能也会敲定一项条件严格的初步计划，协助希腊减轻债务负担，以提高债务可持续性。

相关谈判要取得成功的一大关键，在于欧元区是否能弭平与国际货币基金组织(IMF)的歧见，以确保IMF将参与这项计划。

对于何时减轻希偿债负担一事，欧元区与IMF迟迟未能达成共识。欧元区已开始磋商缓解希腊债务压力，但希望推迟至2018年才做出最终决定；而IMF则坚称，希腊的债务偿还无法持续，投资者现在就需要明确结果。

“虽然周二或许不会有最后协议，但我们预期他们会释出未来发展的明确方向，以使IMF加入计划，”RBC Capital Markets分析师在投资人周报中表示。(完)