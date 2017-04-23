一周经济焦点：欧盟峰会和法国选举后 欧洲将踏上新征途

资料图片：2016年12月，布鲁塞尔，欧盟总部内悬挂的各成员国国旗。 REUTERS/Yves Herman

路透法兰克福4月21日 - 欧洲的政治迷雾下周可能终于开始要消散了。经历持续数月的不确定性之后，法国总统大选和欧盟关于英国退欧策略的峰会将让欧洲踏上一条新征途。

经济增长录得数年来最佳表现，信心指数显示消费活跃，多国将举行选举的情况下形势逐渐明朗，这些将帮助欧洲摆脱持续了十年的经济阵痛。

态度通常较保守的央行官员们表现出谨慎乐观情绪，的确表明继多年来救经济于水火之后，欧洲可能快要接近转向货币政策正常化。

短期最大的障碍是法国大选，而可能出现的最极端情形是极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在下个月的第二轮选举中对决。

“勒庞和梅朗雄对决将引发一段时期的金融震荡和经济不稳，这或许需要有关当局的干预，”巴克莱分析师Francois Cabau和Philippe Gudin在报告中写道。

“我们不排除选举之后立刻发生资本外逃的可能性，在极端情况下可能需要采取一些资本管制的措施。”

不过，尽管经历了去年特朗普和英国退欧阵营意外胜选带来的冲击，企业、消费者和投资者似乎并不担心极端派领导人胜出的可能性，而是预期主流候选人将胜选。

欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)攀升至六年高位，其中法国PMI指数均优于预期。

“法国似乎在变得越来越强劲，显然没有受到任何有关大选的担忧影响，”IHS Markit首席经济学家Chris Williamson在PMI数据发布后说。PMI数据由Markit编制而来。

“许多公司都在说，一旦这次选举结束，企业将会有非常正面的前景。”

**欧洲央行、英国退欧**

周四将举行会议的欧洲央行可能会承认欧洲经济有着令人意外的力道。

欧洲央行执委科尔已经打破了该央行长久以来有关经济风险偏下档的说法，他在本周表示经济风险整体均衡。

在谈到一个在欧洲央行内部基本上算是禁忌的话题时，科尔还说，他认为政策有正常化的可能，这表明决策者可能会很快开始正式讨论缩减刺激措施。

不过如上对话不大可能出现在周四欧洲央行会议的讨论中，欧洲央行的超宽松政策立场将维持不变。但沟通上的细微变化还是有可能出现，这将会支撑消费者日益增强的乐观情绪。

“当前这股信心的上升趋势有个有趣的特点，那就是正面动能在多数欧元区国家全面扩散，而不是仅仅受到几个强国的推动，”ING经济分析师Carsten Brzeski说。

“尽管在法国即将开始首轮选举之际，持一定的谨慎态度是合理的，但越来越多的证据显示，欧元区经济今年有可能实现优于预期的正增长。”

4月29日欧盟峰会也可能为这个经济复原过程增添助力，至少也能为英国退欧谈判确定方向并明确欧盟的优先事项。

欧盟领导人有可能首先考虑保护居住在英国的300万名欧盟公民的权利，还会保护现有的养老金权利，以及已经离开英国的人的其它权利。

他们还有可能寻求让英国提供现金，用于兑现现有的一系列承诺，要求英方拿出年度出资时间表，并希望欧洲法院保留对某些承诺的司法权。

尽管英国自己将在6月举行大选表明几个月内还不大可能进行实质性的谈判，但欧盟自身需求的明朗化将可能有助于经济增长。

法国经济现状一览图表：tmsnrt.rs/2b4ue0a

法国PMI和经济增长图表：tmsnrt.rs/2p9mLpI

法国就业创造情况图表：tmsnrt.rs/2mhrTmJ

(完)