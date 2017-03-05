一周焦点：美联储与欧洲央行各行其道 政策差异将越来越大

2015年3月拍摄的美元和欧元纸币资料图。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透法兰克福3月3日 - 到未来两周结束时，世界上最大的两个央行的政策差距可能变得更大。

欧洲央行周四将不理会要求其收紧政策、抑制通胀的呼声。而如果周五公布的美国就业数据强劲，则可能让美国联邦储备委员会(美联储/FED)在3月14-15日会议上再次升息成为定案。

那样的话，欧洲央行的隔夜存款利率仍将是负0.4%，而美国的邦基金利率目标区间则会高于0.75%。

在距离法国和荷兰大选只有几周的情况下，欧洲央行不会急着添乱，因此届时可能只会认可强劲的增长数据，避免发出任何可能助长民粹主义势力的政策暗示。

路透调查结果显示，分析师一致预期欧洲央行将保持政策不变。

但欧洲央行的平衡工作可能比表面上更为困难。

由于经济成长处于金融危机之前以来的最好情况，而且通胀略微超过了欧洲央行的目标水准，要求该央行缩减其2.3万亿欧元(2.42万亿美元)购债计划及提高负利率的呼声日渐高涨，尤其是在德国。

但在欧洲央行内部，鸽派占据明显的多数，因此任何政策转变都将比较勉强。实际上，那可能意味着提高通胀预测，让面向银行业者的超低利率贷款计划如期到期，并暗示存在经济成长情况可能不如人意的风险。

然而，欧洲央行总裁德拉吉可能避免讨论缩减购债，甚至反驳一些利率决策者要求调整政策指引的呼吁，不再提及可能进一步降息。市场几乎已经排除了降息的可能。

“如果法国总统选举也能顺利进行，而且经济成长与通胀数据保持强劲，那么欧洲央行可能在6月8日的会议上变得更加鹰派，”瑞银集团(UBS)的分析师Reinhard Cluse表示，“然后可以在7月20日的会议上让市场为9月7日缩减(资产购买规模)做好准备。”

路透调查结果显示，但在目前，德拉吉将坚持自己的立场，认为通胀上升是暂时现象，经济成长比较脆弱，而且政治风险给前景蒙上阴影，因此需要保持刺激措施。

就在欧元区债务危机开始加剧并脱离控制几个月前，欧洲央行在2011年曾收紧政策。这次欧洲央行将极力避免过早行动，即使可能因为行动过晚而遭到一些人的批评。

**美国就业**

而在美联储这边，则需面对德拉吉所称的求之不得的问题：稳健的经济成长，充分就业以及不断回升的通胀。

定于周五公布的美国非农就业报告预计显示2月新增就业18.6万个，可能足以促使美联储行动。一周初请失业金人数已在上月末降至近44年最低水平，显示就业市场进一步收紧。

实际上，市场现在几乎反映了3月升息的可能性接近100%，而且年底前还将再升两次。

在通胀走高之际，强劲的就业增长可能导致就业市场过热，美联储青睐的通胀指标目前已处于央行官员12月预测的今年通胀区间的高端。

制造业增长也在增强，抵消了相对疲弱的消费者需求，这足以促使立场最为鸽派的美联储官员认为升息宜早不宜迟。

同时，关于全球经济成长的担忧减弱。中国料将公布新一批关于进出口的强劲数据，显示即使整体经济成长放缓和债务增长较快，放缓仍在控制之中，减轻新兴市场经济体面临的风险。

确实，中国2月制造业活动扩张速度快于预期，让其央行更有理由在3月就把短期利率再提高10个基点。

定于周三公布的数据料将显示，中国2月出口增长10%，进口增长20%，这对于向中国供应原材料的澳洲等国而言是好消息。

澳洲央行周二可能暗示，鉴于上季度经济反弹令人信服、大宗商品出口增长和家庭债务水平强劲上升，政策放松周期已结束。(完)