一周经济焦点：美联储下月升息料板上钉钉 政治消息盖过数据成主导

2016年11月7日，图为美元和欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透布鲁塞尔11月18日 - 鉴于美国12月升息现在看起来接近板上钉钉，有关特朗普执政后美国未来政策的线索将可能主导未来一周的心态和市场，而非经济数据。

市场暗示美国12月升息机率高达约95%，投资者正据此制定计划，但他们远不能确定特朗普执政后数月及数年将会如何。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美国联邦储备委员会(美联储)将会在12月升息，除非发生重大冲击性事件，比如全球市场动荡或是美国就业数据糟糕。他今年是美联储货币政策制定委员会的投票委员。

11月的非农就业数据将于12月2日出炉。自2015年12月上次升息以来，除了5月表现不佳外，美国每个月的就业岗位增幅都超过10万个。

荷兰国际集团(ING)首席国际分析师Rob Carnell表示，只有发生极糟糕的事情才会阻止12月升息，如非农就业岗位增长不足10万个。

“之后焦点将完全放在政治层面，特朗普将会选择谁进入他的内阁，”Carnell称。

“我们将必须观察这些人是支持自由贸易，还是不像特朗普竞选时主张的那样反对自由贸易，并判断财政扩张和美元等方面的政策将会如何。”

美联储主席叶伦称将“相对很快”升息，但只会逐步升息。

特朗普加大基建支出的计划已经推升了通胀预期，以及美联储可能加快行动的必要性。这种前景让债市长达30年的牛市行情告一段落。

然而，虽然主要焦点一直放在刺激措施上，但分析师称特朗普政府的贸易政策更加关键。

“从全球角度看，那可能是特朗普政府最具破坏力的部分。如果(美国)开始征收竞选时提及的那样程度的关税，很难说不会引发贸易战，并造成经济衰退，”意大利裕信银行(UniCredit)首席美国分析师Harm Bandholz表示，其补充称有迹象显示论调已经有所软化。

**英国预算及法国初选**

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周三向议会提交秋季声明，将在其中提出计划并发表对英国经济前景的看法。

英国政府不再寻求到2019/20年实现预算盈余，政府料宣布增加公路和铁路支出。

欧洲大陆方面，德国Ifo企业景气判断指数是非常重要的数据。该指数预计基本持平于10月触及的两年半高点。

采购经理人指数(PMI)初值料显示，经过英国退欧公投波动后，欧洲各地继续温和增长，服务业要比制造业展现出更大活力。

多数主要经济体要到12月才召开央行议息会议。下周匈牙利、南非和土耳其央行货币政策委员会将开会，预计都不会调整利率。

周四将公布的数据可能显示，日本核心消费者物价指数(CPI)连续第八个月同比下降。这让日本央行下月会议时继续面临维持大规模刺激措施的压力。

在法国，政治又一次成为主导。周日中右翼党派将举行第一轮党内初选，11月27日举行第二轮和最后一轮选举。外界认为获胜者最有可能成为法国下任总统。

德国总理默克尔周日料宣布，她计划竞选第四个任期。

意大利总理伦齐(Matteo Renzi)推动的宪法改革将于12月4日进行全民公投，伦齐已经表示若失败将辞职。民调显示反对改革的阵营明显领先，意大利因而有可能陷入政治瘫痪。(完)