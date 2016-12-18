一周焦点：投资者很乐观 但2017年经济现实可能不如人意

路透伦敦12月16日 - 投资者对于明年全球经济将突破困境显得很乐观，但尽管美国总统当选人特朗普承诺要大幅减税，经济前景看来仍与2016年相近：不均衡也不亮丽。

随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)提升利率，通胀加速和美元劲升也是经济平衡面临的风险，而新政府即将推出的刺激政策将会加剧这种风险。

经济前景很大程度上可能取决于金融市场，在今年年初前后有一段短暂时间，市场对于中国的担忧似乎要导致全球经济脱轨。与中国之间贸易的不确定性，现在比以往大得多。

因此，路透在全球各地访问的数百名专业人士中，有许多人预期在全球经济复苏乏力之际，全球贸易放缓情况可能恶化。大约10年前发生金融危机，之后全球经济复苏一直疲弱。

新兴经济体将保持脆弱。巴西持续衰退，与其大涨的股市很不相符，亚洲多数地区的经济成长将低于潜在水平，导致最新的明年全球经济预估增速为3.2%，不如去年此时的看法乐观。 tmsnrt.rs/2e7JFpt

而发达经济体的情况是，生产率长期缺乏成长，而决策者对于该问题的成因以及如何解决，仍然没有头绪。

美国失业率已降至4.6%，雇佣活动放缓，因此分析师表示，单位劳动力产出增长情况改善，对于经济繁荣将非常关键。

“特朗普先生及其团队承诺经济增长将达到3.5%-4%或者更高，我们认为这是‘神奇的想法’，除非生产率成长加速，”纽约CA-CIB的美国分析师Michael Carey指出。

**市场步调不一致**

路透在特朗普意外当选美国总统一个月后所做的调查显示，对于2017年美国经济增速的最乐观预期是3.8%，远低于景气周期的高峰水平。按以前的标准衡量，本轮景气周期已经成熟。

分析师的整体看法与美联储一致，预期明年经济成长速度略高于2%。在路透一年前关于经济成长、利率、通胀和汇率所做的系列调查中，分析师对于2016年经济成长的预估与现在差不多。后来的情况显示，当时的各项预估基本是准确的。

上述平淡的经济成长展望，与非常看多的股市观点不一致，尽管许多分析师显然在选举之后突然改变了观点，不再像当初那样认为特朗普将是股市一大威胁。

分析师预测，随着美联储明年进一步升息，美元将升值、美国公债收益率上升。但华尔街尚不相信明年将升息三次。

美元上涨可能损及美国企业的业绩，因为许多企业的营收依赖于国际业务。许多企业的股价接近纪录高位，但主要是因为股票回购及刺激政策的激励，而非源于企业投资的推动。

美元强势，其它货币走弱，也将影响新兴市场如何管控相对较高的通胀，以及不断减弱的企业信心。

但是尽管贸易壁垒言论频出、油价因减产而上涨以及美国计划减税和增加基建支出，全球通胀前景并没有太大变化，即使美联储显得更加担忧通胀。

美联储青睐的通胀指标预计明年平均为1.8%，符合其自己的预估。

**政治风险上升**

全球第二大经济体中国今年增长情况略有起色，但依赖的是政府借款增加以及包含一定干预因素在内的人民币贬值。预计中国经济将会放缓，而且中国与特朗普政府之间的紧张关系已经显露苗头。

甚至今年增长最快的印度经济也因政府废弃大额纸币而遇到麻烦。

欧元区经济最近加速，成为一个亮点。欧洲央行(ECB)每月继续购买数百亿欧元的公债，使欧元继续承压，并使得出口相对便宜。

但德国、法国与荷兰的大选可能进一步挑战现状。与此同时，英国若正式启动退欧程序，其经济影响将开始显现。

全球货币政策的效力也在减退，而且美联储紧缩行动进一步拉开与其它央行的距离。欧洲央行和其它主要央行预计继续放松政策，比如印度和巴西央行。(完)