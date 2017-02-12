一周焦点：全球通胀蠢蠢欲动 关注转捩点时机

路透伦敦2月10日 - 全球经济经历了美国新政府对现状的凌厉挑战，面对全球贸易所面临的严重威胁，算是意外地处之泰然，但低通胀还能顽强地撑多久则不得而知。

自金融危机开始，以及接踵而来的大量紧急货币刺激举措以来将近10年的时间，通胀只是接近全球主要央行仍坚持的2%目标。

但全球各地都有通胀蠢蠢欲动的迹象，表明转捩点或将不远了。

印度央行刚刚舍弃了其宽松政策倾向，指称全球通胀压力是其突然转向的原因之一。墨西哥央行为应付披索贬值，周四将利率升至近八年高位。

美国、英国和中国下周将公布通胀数据，根据路透调查，预估将分别为2.4%、1.9%和2.4%。

经济增长表现不错，大宗商品价格如今则助涨通胀。现在的担忧是，在大多数主要央行利率仍维持在近零水准之际，最不需要做的就是给通胀火上加油。

特朗普政府料在几周后宣布减税计划，再次提振了本已大涨的股市，尽管对可能随后而至的贸易壁垒普遍存在疑虑。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦将在下周进行特朗普入主白宫以来的首次证词演说。她看来并不准备暗示美联储缓步升息将加快脚步。

经济中的通胀正在回升：但迄今并非是因为产品和劳动市场的闲置产能耗尽，造成物价在供不应求的推动下而上涨。

反之，最近的物价升势和成本上升有关，尤其是能源成本，这造成央行官员，特别是欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，他们将把焦点改为放在下一轮的通胀压力上。

劳工自由流动的副作用之一是欠缺薪资压力，而这也是通胀上升的主要阻力。

摩根士丹利的美国经济分析师Robert Rosener指出，“薪资较高的行业也加入扩大加薪的行列，然这样看来大有可为的趋势，自去年底以来却有所逆转。”

“薪资压力主要存在低薪行业，这限制了整体薪资成长的幅度。”

美国失业率不到5%，接近大多数分析师所说的人力短缺能开始推升劳动成本所需的最低失业率。

尽管美国最新薪资增长数据令人失望，但普遍的预期是薪资成长将起飞，尤其是特朗普明订雇用美国人的目标。

而在英国，对于薪资通胀的谈论则不那么热烈。

英国在去年公投脱离欧盟，造成英镑贬值15%后，正面临了输入型通胀的挑战。今年稍晚通胀率可能因此来到3%或更高。

基于近期的证据显示本来就低的失业率没有在大幅拉抬薪资，英国央行将能产生通胀的失业率门槛预估，从5.0%调降至4.5%。

最新的机构企业调查显示，对来年的薪资预期不高，认为增幅只有略高于2%。

英国截至12月的三个月平均每周薪资所得料较上年同期增长2.7%，持稳于11月的数据。

英国与欧盟未来的贸易关系如何，以及能维持多久，显然都充满不确定性。

但如果失业率持续下降，那么应该很快就会出现薪资上扬的趋势，前提是基本的经济规则仍能适用。

“用来分析美国和分析英国的方式似乎真的很不一样，”前英国央行货币政策委员会(MPC)委员古哈德在近期由Fathom Consulting和汤森路透所主办的会议上表示。

“这表示，据我看来，一定至少有50%的可能性，薪资将会与通胀一起上扬...在这样情况下，英国的利率将会走升。因此这全都要取决于薪资。要像老鹰一样紧盯着薪资情况。”(完)