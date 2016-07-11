一周焦点：英央行卡尼或填补政策缺口 中美数据将描绘经济全貌

2016年2月4日，图为英国央行总裁卡尼出席记者会的资料图。 REUTERS/Niklas Hall'en

路透都柏林7月8日 - 英国退欧相关疑虑料将主导未来一周的市场走势。由于英国要在两个月后才能决定下任首相人选，因此英国央行总裁卡尼或再次挺身而出填补政策缺口。

美国和中国发布的数据则将表明，全球两大经济体在英国脱欧公投之前的状态如何。

退欧的公投结果将英国拖入近现代以来最严重的政治危机，并引发对全球增长和稳定的担心。这种担心已导致金融市场动荡不安。

遭受严重冲击的领域包括意大利银行业，该板块今年已下挫近60%，英退公投后抛压加剧。意大利银行业者高达3,600亿欧元的债务负担，是欧元区总负债规模的三分之一。

意大利政府正在尽力与欧盟协商利用公共资金对国内银行进行资本重组的计划；尽管欧盟规定要求应由银行投资者承担亏损，但该国政府希望对投资者承担亏损的幅度加以限制。

在一派政治混乱中，卡尼被视为办事可靠的人物。他曾暗示央行可能降息并出台进一步的刺激举措。英国央行货币政策委员会(MPC)将于周四开会。

周二进行的路透调查结果显示，央行官员将等到8月才会采取任何举措。但周五出炉的数据显示消费者信心下滑，而且围绕经济可能衰退的担忧加剧，英国央行若一直按兵不动恐令市场失望。

“消费者信心下滑，以及企业信心明显减弱的证据，提高了央行最早在周四降息的可能性，”IHS Global Insight首席英国与欧洲经济分析师Howard Archer说。

“唯一的问题似乎是，MPC具体会采取何种行动？”

路透访问的52名分析师中，将近三分之二的受访者认为，央行将在下周会议上维持利率在0.5%不变。17人预计降息至0.25%，还有两人称，央行将降息至零。

当被问及英国央行可能如何回应英国退欧的更宽泛问题时，大多数作出回答的分析师认为，央行或将采取降息和增加购买资产双管齐下的办法。

未来一周将召开政策会议的其他央行还包括加拿大央行。该央行预计至少在一年内不会升息，因为加拿大面临的经济阻力加重，特别是来自英国退欧的干扰。

**美联储会怎样？**

尽管卡尼在8月会议之前就能对公投结果对经济的冲击形成更明确的看法，不过评估其对英国之外经济的影响可能要花上更长时间。

中国周五公布的第二季经济增长数据、以及6月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额与1-6月固定资产投资数据，将描绘出中国在英国脱欧公投之前的经济表现全景。

此外美国也将于周五发布6月零售销售、通胀和工业生产等多份报告；而同日将出炉的密西根大学消费者信心指数中也将包括英退公投之后获得的样本。

美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后重拾动能的趋势。

不过薪资增长迟缓，而且美联储希望看到更多数据来评估英国退欧对经济的影响，应会令该央行在升息问题上保持谨慎。

“如果美国就业增长一直保持在正轨，而且家庭看起来也基本未受到英国脱欧的干扰，那可能会挽救市场，而我们也将继续预期美联储今年仍将升息一次，”Investec分析师Chris Hare表示。(完)