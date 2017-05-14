一周经济焦点：数据纷至沓来 欧美及中国经济表现尚待检验

资料图片：2012年4月，西班牙Malaga，一名顾客在菜市场向摊贩付款。 REUTERS/Jon Nazca/File Photo

路透伦敦5月12日 - 如果把一些令人不安的经济现实放在一边，比如美国技术工人缺口不断扩大，欧元区部分地区失业率高得惊人，以及中国收入差距拉大，那么今年全球经济表现还算相当不错。

问题是：到底有多好？这样的形势如何持续下去？

在美国，经济已强劲到足以让美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息，慢慢地升。在欧元区，经济已强大到足以让欧洲央行考虑解除有关风险的公开警告。

与此同时，中国迄今也还没有遇上去年曾警告的严重经济放缓。

但这些在很大程度上是承蒙向全球经济挹注的数以10亿计的美元、欧元或其他货币。在某些地方，这种注资仍在继续。

但结果却远远谈不上振奋。国际货币基金组织(IMF)预计，今年全球经济将成长3.5%，虽然还不错，但如果想到金融危机之前10年里的年平均增长率为4.2%，就让人高兴不起来了。

IMF预计今年美国经济成长率为2.3%，低于1999-2008年期间的平均水平2.6%。欧元区也是一样，2017年成长率预估为1.7%，而1999-2008年平均为2.1%。中国分别为6.6%和10.1%。

上月春季会议后，IMF和世界银行似乎对这一切都有点缺乏激情。

“全球经济动能虽然正在增强，但下行风险依旧存在，”IMF和世界银行称。

因此全球央行近10年的大规模刺激并没有让一切回归原来，而已经达到的能否持续下去，也存在很大疑问。

欧洲央行总裁德拉吉上周的语境略有变化，“现在宣称取得成功，还为时尚早。”

多数分析师似乎相信，全球经济的强劲程度足以延续成长。未来一周或将证实这一点，但也可能是一种事实检验。

**时间在流逝**

或许可以用美国为例来说明全球整体经济的情况，美国料将公布4月工业生产放缓--也就是说，还在继续成长(0.3%)，但增幅低于3月的0.5%。

但市场可能更加关注分别由费城及纽约联邦储备银行提供的报告。

上次这两家银行的报告均暗示经济成长，但纽约联储报告中经济成长力度远逊于费城联储，这回是否还是如此？

与此同时，中国经济已摆脱了严重放缓的忧虑。中国经济在第一季取得意外强劲的增长，但随着之前的刺激措施效果开始消退，且决策者正在聚焦于管控金融市场的风险，经济料将放慢脚步。

未来一周，数据可能进一步证实经济动能略微放缓，但并不严重。举例来说，社会消费品零售总额的同比增幅将从10.9%降至10.6%。

欧元区将公布第一季GDP的第二次初估值，第一次初估值为较前季增长0.5%。

路透调查中分析师预计增幅料持平于0.5%，不过3月的工业生产数据的的确确远逊于预期。

另一个关注焦点是4月通胀率终值。预计较上年同期将增长1.9%，与初值相符，但欧洲央行对此将加以密切关注，以确保其投入的资金没有把通胀推升得太高。

全球经济增长迟滞： reut.rs/2qzo4zx (完)