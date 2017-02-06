一周焦点：今年首月数据频报喜 但前路笼罩政治风险阴霾

路透伦敦2月3日 - 全球经济在今年有了好的开始。美国继续稳步前进，中国增速高于预期，英国弱化了退欧公投的负面影响。就连总是表现落后的欧元区，也有亮丽数据。

但今年接下来的时间就没那么乐观了。

最近这阵子，几乎所有主要经济体的数据公布情况，都有一个类似模式。

首先，数据大致上都是正面消息--如果不是比先前更好，就是只稍微差一点。然后，决策官员及经济分析师就出来说，接下来有太多不确定性，无法知道良好数据是会持续或是崩盘。

“地缘政治风险日益升高及愈发引起市场关注的情况，已经可能压过多数其他情势发展影响，”加拿大丰业银行向客户指出。

风险主要为政治性。美国总统特朗普充满保护主义色彩的“美国优先”论调，会如何转化为政策？英国退欧会不会终于藉由打击商业成长及推升通胀，而让英国嚐到苦头？

而欧元区所面临的，更是攸关存续的风险。法国、意大利、德国及荷兰的大选结果，有可能让反欧元政党大幅攻城略地或甚至拿下执政权。而希腊在欧元区的一席之地也仍是岌岌可危。

过去一周，法国公债高出德国公债的息差跳升，主要是因为法国极右翼政党民族阵线一名官员向路透表示，将把脱离欧元区列为经济政见核心。

民调显示，民族阵线候选人玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)不会赢得总统大选，但经过去年特朗普当选与英国退欧公投的意外结果之后，没有什么是不可能的。

其他风险则与凯恩斯经济学关系较大，要看主要央行多年来的资产购买及负利率政策，是否终于推升了通胀。

**好戏登场**

未来一周很可能将由中国消息主导；中国结束春节长假后，将公布多项数据，包括服务业采购经理人指数(PMI)、官方外汇储备，也可能公布贸易数据。

中国去年第四季经济成长率6.8%，高于预期，受政府支出上升及创纪录的银行放款推动。

但中国经济仍面临房市降温及美国可能推出保护主义措施的威胁。

中国外汇储备正濒临跌落3万亿美元，不过官方的资本管制及美元回落，可能会减缓外汇储备下降速度。

中国当局目前采取审慎态度。面对德意志银行称为两难的处境，中国央行周五调升了几个政策利率。

“考量到金融稳定，政策需要收紧，但(央行)想要控制速度和力道，好让政策收紧不会引发(泡沫破裂式)破坏性调节，...也不会损害正在企稳的成长前景，”德意志银行称。

在欧元区方面，将有德国、法国、西班牙及意大利工业生产数据公布。预料全都将呈现成长。

波动剧烈的德国工业订单可能倍受关注。德国11月工业订单较前月下滑2.5%，10月时为上升5%。

路透调查显示，分析师预测12月工业订单将反弹。

欧洲央行总裁德拉吉周四将前往柏林，与德国总理默克尔讨论欧元区经济。

美国方面，未来一周的数据不多，焦点将是12月贸易收支，市场预估逆差持稳于450亿美元。

不过，如果有任何重大政策措施，可能会从美国总统特朗普的推特出现。(完)